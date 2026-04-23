Чому долар росте?

Долар росте, зокрема, через те, що прогрес у переговорах між США та Іраном відсутній, повідомляє Reuters.

До того ж вчора Іран захопив 2 судна в Ормузькій протоці, що ще більше загострило напруженість, повідомляє Reuters. Зауважимо, це сталося після того, як Трамп оголосив про продовження перемир'я з Тегераном. Цікаво, що ця заява була одностороння. Тобто, вона не була підтверджена іншими сторонами: Іраном та Ізраїлем.

Обидві сторони (США та Іран – 24 Канал) залишаються розділеними щодо припинення вогню, блокади, ядерних питань і контролю над протокою, залишаючи стратегічний водний шлях фактично закритим і спричиняючи енергетичний шок, що завдає удару по економіках усього світу,

– йдеться у повідомленні.

Курс під впливом цих подій змінився так:

євро досяг – 1,1712 долара США (ця валюта продемонструвала падіння);

фунт стерлінга – 1,3497 долара США;

австралійський долар – 0,7165 долара США;

новозеландський долар – 0,59045 долара США.

Цікаво! Долар США щодо єни впав на 0,02%. Він сягнув – 159,48 єни.

Долар отримав вигоду в березні від попиту на безпечні гавані під час початку війни, але перспектива мирної угоди та припинення вогню на початку цього місяця спричинила зростання ризику, і долар відмовився від більшості своїх прибутків,

– вказує видання.

Індекс долара США, що вимірює валюту відносно кошика з 6 основних аналогів, також зазнав змін. Він сягнув – 98,644. Протягом тижня цей індекс зріс на 0,4%.

