Почему доллар растет?
Доллар растет, в частности, из-за того, что прогресс в переговорах между США и Ираном отсутствует, сообщает Reuters.
К тому же вчера Иран захватил 2 судна в Ормузском проливе, что еще больше обострило напряженность, сообщает Reuters. Заметим, это произошло после того, как Трамп объявил о продлении перемирия с Тегераном. Интересно, что это заявление было одностороннее. То есть, оно не было подтверждено другими сторонами: Ираном и Израилем.
Обе стороны (США и Иран – 24 Канал) остаются разделенными относительно прекращения огня, блокады, ядерных вопросов и контроля над проливом, оставляя стратегический водный путь фактически закрытым и вызывая энергетический шок, что наносит удар по экономикам всего мира,
– говорится в сообщении.
Курс под влиянием этих событий изменился так:
- евро достиг – 1,1712 доллара США (эта валюта продемонстрировала падение);
- фунт стерлинга – 1,3497 доллара США;
- австралийский доллар – 0,7165 доллара США;
- новозеландский доллар – 0,59045 доллара США.
Интересно! Доллар США относительно иены упал на 0,02%. Он достиг – 159,48 иены.
Доллар получил выгоду в марте от спроса на безопасные гавани во время начала войны, но перспектива мирного соглашения и прекращения огня в начале этого месяца вызвала рост риска, и доллар отказался от большинства своих прибылей,
– указывает издание.
Индекс доллара США, измеряющий валюту относительно корзины из 6 основных аналогов, также претерпел изменения. Он достиг – 98,644. В течение недели этот индекс вырос на 0,4%.
Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Напряжение между США и Ираном привело к подорожанию нефти. Она достигла уровня – 100 долларов за баррель. Нужно понимать, что война на Ближнем Востоке продолжается с конца февраля. Именно в течение этого времени почти полностью заблокирован Ормузский пролив, это создает значительный дефицит на рынке.
Признаков деэскалации конфликта пока нет. Иран отказывается открывать Ормуз, к тому же продолжается блокада США. Напомним, американские силы ограничивают именно иранские порты.