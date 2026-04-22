Какой курс доллара в Украине сейчас?

22 апреля, официальный курс доллара в Украине – 44,12 гривны, сообщает НБУ.

Читайте также Курс валют снова на грани рекордов – как подорожают доллар и евро 22 апреля

По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара сейчас такой:

покупка – 43,70 гривны за доллар США;

продажа – 44,21 гривны за доллар США.

В обменниках, в свою очередь, средний курс доллара сейчас:

покупка – 43,75 гривны за доллар США;

продажа – 43,85 гривны за доллар США.

Если сдать 700 долларов, сколько гривен можно получить?

если сдать 700 долларов в банк, можно выручить ориентировочно – 30 590 гривен;

при сдаче 700 долларов в обменник, можно получить примерно – 30 625 гривен.

За сколько можно купить 700 долларов?

в банке купить 700 долларов сейчас можно за почти – 30 947 гривен;

в обменнике покупка 700 долларов обойдется в примерно – 30 695 гривен.

Что важно знать о курсе доллара сейчас?

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой указывает, что валютный рынок будет оставаться стабильным и предсказуемым. Разница между покупкой и продажей валюты ожидается незначительная.

Нынешняя неделя началась с подорожания доллара. Также рост продемонстрировал евро. Например, по состоянию на 20 апреля, официальный курс НБУ составил 43,89 гривны за доллар и 51,77 гривны за евро.

Важно! В Украине сейчас действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке. В частности, через осуществление валютных интервенций