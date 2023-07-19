Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет совсем не переживает из-за так называемой дедолларизации. Он даже указал год, в который мир будет зависеть от доллара.

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Уоррен Баффет о перспективах доллара США

Во время обращения к акционерам Уоррен Баффет Berkshire Hathaway подчеркнул, что доллар – это главная резервная валюта в мире, и он не видит никаких причин, по которым другая денежная единица могла получить этот статус.

Баффет также упомянул, что правительства по всему миру воспринимают доллар США как стабильный и безопасный актив, на который можно рассчитывать во время международной торговли.

Миллиардер в 2015 году поделился прогнозом по поводу будущего доллара. Тогда он заявил, что мир будет сильно зависеть от американской валюты к 2065 году года. То есть доллар будет сохранять статус свой мировой статус еще 42 года, если считать с 2023 года. Более того, в 2013 году Уоррен Баффет высказывал мнение, что у доллара есть шансы навсегда закрепить за собой "королевское положение в мире".

К теме! С января 2023 года Индекс доллара США ослаб 6% относительно корзины из 6 других валют. Одна из главных причин – это замедление инфляции в США со свыше чем 9% до 3% в годовом расчете. На этом фоне растут ожидания, что Федеральный резерв скоро изменит курс своей монетарной политики и начнет снижать базовую ставку.

Глава Минфина США Джанет Йеллен также прокомментировала угрозы для статуса доллара на глобальном уровне. Американская чиновница подчеркнула, что пока нет никакой альтернативы доллару. Прежде всего, она упомянула об отсутствии необходимой инфраструктуры в других странах, которая нужна для того, чтобы их валюты могли выполнять роль доллар США в мире.

В то же время следует признать, что есть страны, которые выбирают другие валюты в международных расчетах вместо доллара. Больше об этом узнать можно по этому ссылкой.