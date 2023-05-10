На сегодняшний день доллар США имеет статус главной резервной валюты мира. Кроме того, эту денежную единицу больше всего используют при международных расчетах. Однако есть страны, недовольные этой ситуацией.

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Последние события, относящиеся к доллару

В марте 2023 года часть юаня в международных расчетах выросла и закрывает пятерку валют по этому показателю. Тенденцию об усилении роли юаня на глобальном рынке фиксируют несколько месяцев.

В то же время глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала угрозу глобальному статусу доллара. По ее словам, пока нет никакой альтернативы американской валюте. Один из ключевых аргументов – отсутствие необходимой инфраструктуры в других странах, для того чтобы их валюты могли выполнять такую же роль, как доллар США.

В то же время чиновница признала, что использование санкций, связанных с долларом может представлять угрозу для гегемонии доллара на глобальном уровне. Йеллен также отметила, что такие страны как Китай, Россия и Иран на этом фоне могут искать альтернативные настройки для себя.

Страны, перешедшие с доллара на юань

Уже сегодня есть государства, решившие использовать при международных расчетах китайский юань. По сути, этот тренд могут назвать дедолларизацию мировой торговли.

Инвесторы считают, что из-за санкционной политики США растут риски, что долговые активы в долларах могут заморозить, так же как это сделали для России после полномасштабного нападения на Украину, по данным Business Insider. Ряд стран уже даже принял решение о переходе в рамках международной торговли на юань. Этот список насчитывает пять стран.

Россия

После нападения на Украину в 2022 году юань оставался одной из немногих доступных валют для Кремля на глобальном уровне. Дело в том, что западные санкции отрезали Россию от мировой системы.

Бразилия

В Бразилии активно поддерживают тренд о дедолларизации мира. В частности, центробанк страны активно скупает китайский юань для резервов. В 2022 году юань занял второе место по объему в резервах, сдвинув евро. Первым остается доллар.

Бангладеш

Бангладеш перешел на юань в международных расчетах из-за необходимости заплатить России за строительство атомной станции. Речь идет о сумме в размере 318 миллионов долларов. Страна не могла рассчитаться в долларах. Затем Москва хотела получить расчет в рублях, но в результате стороны остановились на юане.

Аргентина

Власть Аргентины стремится сократить отток доллара США из своих резервов и ослабить давление на песо. Поэтому страна обратила внимание на юань. В частности, Аргентина будет платить за импорт из Китая в юанях. Указывают сумму в размере 800 миллиардов долларов.

Иран

Эта страна находится под сильными санкциями с 2010 года. Для официального Тегерана юань – это попытка урегулирования вопроса международной торговли. Более того, с 2012 года Китай импортирует нефть из Ирана и рассчитывается юанями, по данным BBC.

В феврале 2023 года Китай и Иран начали более активно обсуждать вопросы увеличения использования своих национальных валют в рамках двустороннего сотрудничества. Страны намерены устранить все препятствия для этого.