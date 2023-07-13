В июне 2023 года потребительские цены в США выросли достаточно скромно. Более того, этот индикатор зафиксировал наименьший прирост в годовом расчете за более 2 лет.

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Важные изменения в США, связанные с инфляцией

Инфляция в США продолжает спадать. Однако этих темпов недостаточно для того, чтобы Федеральный резерв изменил свою монетарную политику. Напомним, что в июле ожидается новое повышение базовой ставки. Напомним, что в июне 2022 года инфляция взлетела до 9,1% годовых, что было пиковым показателем за более 40 лет.

В то же время существенно замедление базовой инфляции спровоцировало ралли на фондовом рынке, поскольку инвесторы делают ставку на то, что цикл мощнейшего повышения ключевой ставки с 1980-х годов подходит к завершению.

Инфляция не скончалась. Но Федеральная резервная система США впервые получила вверх в своей борьбе с инфляцией,

– заявил главный экономист в FWDBONDS.

В то время как заместитель главного экономиста BMO Capital Markets сообщил, что впервые с начала кампании по повышению ставок "свет стабильности цен начинает сиять ярче в конце тоннеля". Также ожидают, что инфляция продолжит спадать в последующие месяцы.