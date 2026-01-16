Почему украинцы могут потерять доступ к Приватбанку?

Если идентификационные данные не изменились, то банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия, передает 24 Канал со ссылкой на Приватбанк.

Обновлять данные важно, чтобы банк продолжал обслуживать счета. Актуализация происходит в соответствии с действующим законодательством. Поэтому каждый банк Украины должен принимать меры проверки и обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о своем клиенте.

Период обновления данных для каждого клиента определяется индивидуально по совокупности факторов. Но не реже чем раз в пять лет.

Если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить вашу информацию в анкете-опроснике,

– отметили на сайте.

Важно! Человек не сможет осуществлять никаких операций по картам и счетам до актуализации данных.

Как актуализировать анкетные данные через приложение?

Актуализация данных через Приват24 происходит следующим образом:

Нужно войти в приложение и нажать кнопку "Актуализировать информацию". Далее необходимо подтвердить, что отсутствуют связи со странами-агрессорами. Следующий шаг – подтвердить операцию с помощью ПИН-кода карты. Заполнить личные данные. Добавить документ (его можно подтянуть из приложения Дія или выбрать из перечня и перейти к следующему шагу). Сфотографировать документ, если не воспользовались приложением Дія. В веб-версии Привата24 следует добавить файл с фото оригинала документа. Заполнить адрес регистрации и/или проживания. Указать социальный статус. После добавления документов и прохождения всех этапов появится отметка "Документы получены на проверку", затем она изменится на "Подпишите документы. Остался последний шаг". Нажать на нее для подписания анкеты. Подписать сформированные документы.

Обратите внимание! Подробная видеоинструкция опубликована на сайте.

Что еще следует знать о Приватбанке?

С 1 января 2026 года Приватбанк ввел изменения. Банк внедряет платную доставку банковских карт как в Украине так, и за рубежом. Об этом сообщили на сайте банка.

Доставка обойдется в 80 гривен без налога на добавленную стоимость. Но не следует путать доставку карты и ее выпуск.

Обратите внимание! Доставка – это отдельная услуга. А за выпуск карты иногда тоже придется заплатить деньги.

