Какие комиссии за переводы через IBAN и между картами в разных банках Украины?

UKRSIBBANK

Как объясняют в UKRSIBBANK, передает 24 Канал, комиссия за переводы средств в пределах банка отсутствует. Впрочем при переводе на карту другого украинского банка комиссия составляет 1% от суммы.

В то же время в одном из документов банка отмечается, что перевод средств на другой банк через IBAN не является бесплатным. Впрочем комиссия есть, но зависит от конкретного тарифного плана, формата перевода и канала осуществления.

Например, по состоянию на 2025 год, комиссия за перевод на счет в другом банке через приложение UKRSIB online установлена как бесплатно для физических лиц в тарифном пакете "Start/All Inclusive".

Впрочем, с 1 июня этого года в банке сообщили, что в объемах торговых операций были введены изменения, которые учитываются при начислении ежемесячной комиссии за расчетно-кассовое обслуживание счетов, одновременно с 3 июня – изменения по стоимости других услуг.

Поэтому по состоянию на 10 ноября 2025, на вопрос 24 Канала в онлайн-чате банка отмечается, что комиссия за перевод по счету составляет 2 гривны, независимо от суммы.

Важно! Перевод средств через IBAN, в частности мгновенный перевод, также предусматривает комиссию в 2 гривны.

Как сделать перевод средств на счет в другом банке

В мобильном приложении:

В нижнем меню выберите "Платежи", Выберите "На карту", чтобы выполнить перевод по номеру карты, или "На счет", чтобы выполнить перевод по реквизитам.

В веб-приложении на сайте:

Выберите "Все услуги", а затем "Платежи и переводы", В разделе "Переводы" выберите вкладку "На карту", чтобы выполнить перевод по номеру карты, или "На счет", чтобы выполнить перевод по реквизитам.

"Приватбанк"

В онлайн-чате приложения отмечают, что для перевода на карту или на счет другого банка Украины (IBAN) перейдите в Приват24, перейдите в меню и выполните следующие действия:

в приложении: на главном экране нажать "Платежи – Погашение кредитов/Пополнение карт", или через меню "Еще" – "Перевод на IBAN",

в веб-версии: "Сервисы – Платежи – Погашение кредитов/Пополнение карт – Пополнение карт/счетов других банков".

По комиссии, то перевод с карты для выплат на карту в другом украинском банке составляет 0,5% и не менее 5 гривен для перевода, пишут в "Приватбанке".

В случае перевода с карты "Универсальная" на карту другого украинского банка комиссия составляет также 0,5% и не менее 5 гривен. А если осуществить перевод кредитных средств с карты, то будет списана дополнительная комиссия 3% от суммы перевода.

Как вычислить комиссию в таком случае: если сумма перевода 5 тысяч гривен с карты выплат и "Универсальной", то комиссия составит 25 гривен, а если это перевод кредитных средств, то будет списана дополнительная комиссия 150 гривен.

Monobank

Согласно данным на сайте Monobank, тарифы "Белой карты" по переводу на карту другого украинского банка являются бесплатными. А если речь идет о пополнении карты, то эта услуга является бесплатной с карт любых украинских банков, но несмотря на это, банки-отправители могут брать комиссию за отправку.

Зато тарифы "Черной карты" составляют:

Переводы по IBAN-реквизитам на счета в других банках Украины – 0% собственные средства для физических лиц,

При использовании кредитных средств (через кредитный лимит карты) – 4% для переводов как часть кредитных средств.

Обратите внимание! Сделать перевод средств на карту в Monobank можно следующим образом:

– в приложении нажмите "Переводы" или кнопку "Отправить", выберите "На карту", введите номер карты получателя или выбери контакт из телефонной книги и укажите сумму перевода.

– в приложении нажмите "Другие платежи", затем "Платеж по IBAN", где надо ввести IBAN-номер счета получателя, укажите ФИО получателя и сумму перевода. А затем нажмите "Продолжить" и подтвердите операцию.

