Что известно об изменениях в "Приватбанке"?
Именно эта программа открывает для малого и среднего доступа к портфелю финансирования на сумму до 100 миллионов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".
Читайте также Все для защиты нефтяных доходов Венесуэлы: Трамп объявил о введении чрезвычайного положения
Обратите внимание! Это первая в истории такая сделка для государственного "Приватбанка". Реализуется она в рамках программы EU4Business Guarantee Facility Ukraine.
Мы благодарны европейским партнерам за то, что помогают нам предоставлять бизнесу такой необходимый доступ к доступному финансированию. Особенно важно, что это многолетнее соглашение, которое еще раз подтверждает веру партнеров в украинский бизнес.
Заметим, что такая помощь будет предоставляться под гарантии от первой потери на сумму 40 миллионов евро.
Соглашение Приватбанка с Группой ЕИБ предусматривает портфельную гарантию, которая будет покрывать 30 – 80% суммы отдельного кредита. Это позволит снизить рисковую нагрузку на банк и сделает кредитование предпринимателей еще более доступным,
– сообщает банк.
Нужно понимать, что это долгосрочная инициатива, которая будет поддерживать украинский бизнес. Соглашение продлится до 19 июня 2040 года.
"Приватбанк" с начала полномасштабной войны активно привлекает гарантии международных партнеров. Благодаря этому удалось в целом профинансировать украинский бизнес на почти 1,5 миллиарда евро, сообщает банк.
Что означает это соглашение для "Приватбанка"?
Программа EU4Business Guarantee Facility Ukraine является частью более широкой поддержки Украины от ЕС. Она работает в целом для 5 стран. Кроме Украины EU4Business Guarantee действует в Армении, Азербайджане, Грузии и Молдове.
Сейчас именно "Приватбанк" обслуживает почти 60% от всех украинских предпринимателей. Этот гарантийный механизм будет иметь системное влияние на рынок кредитования малого и среднего бизнеса.