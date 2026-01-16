Чому українці можуть втратити доступ до Приватбанку?

Якщо ідентифікаційні дані не змінилися, то банк усе одно має отримати документальне підтвердження їхньої чинності, передає 24 Канал з посиланням на Приватбанк.

Оновлювати дані важливо, щоб банк продовжував обслуговувати рахунки. Актуалізація відбувається відповідно до чинного законодавства. Тому кожен банк України має вживати заходів перевірки та забезпечувати актуальність отриманих та наявних документів, а також інформації про свого клієнта.

Період оновлення даних для кожного клієнта визначається індивідуально за сукупністю факторів. Але не рідше ніж раз на п’ять років.

– наголосили на сайті.

Важливо! Людина не зможе здійснювати жодних операцій за картками та рахунками до актуалізації даних.

Як актуалізувати анкетні дані через додаток?

Актуалізація даних через Приват24 відбувається таким чином:

Потрібно увійти у додаток та натиснути кнопку "Актуалізувати інформацію". Далі необхідно підтвердити, що відсутні зв’язки з країнами-агресорами. Наступний крок – підтвердити операцію за допомогою ПІН-коду картки. Заповнити особисті дані. Додати документ (його можна підтягнути із застосунку Дія або вибрати з переліку й перейти до наступного кроку). Сфотографувати документ, якщо не скористалися застосунком Дія. У вебверсії Привату24 слід додати файл із фото оригіналу документа. Заповнити адресу реєстрації та/або проживання. Зазначити соціальний статус. Після додавання документів і проходження всіх етапів з'явиться позначка "Документи отримано на перевірку", потім вона зміниться на "Підпишіть документи. Залишився останній крок". Натиснути на неї для підписання анкети. Підписати сформовані документи.

Зверніть увагу! Детальна відеоінструкція опублікована на сайті.

Що ще слід знати про Приватбанк?

З 1 січня 2026 року Приватбанк запровадив зміни. Банк впроваджує платну доставку банківських карток як в Україні так, і за кордоном. Про це повідомили на сайті банку.

Доставка обійдеться у 80 гривень без податку на додану вартість. Але не слід плутати доставку карти та її випуск.

Зауважте! Доставка – це окрема послуга. А за випуск карти іноді теж доведеться заплатити кошти.

Яка є ще актуальна інформація щодо Приватбанку?