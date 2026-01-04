Можно ли сейчас использовать просроченные карты "Приватбанка"?

Еще в марте 2022 года "Приватбанк" продлил действие всех карт на 6 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на банк.

На период военного положения, срок действия всех платежных карт "Приватбанка", в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлен на 180 дней,

– указывал банк ранее.

То есть, даже если срок действия этих карт, в соответствии с данными на пластике, заканчивался, они продолжали в дальнейшем работать:

разрешались все операции, например, оплата с помощью карты (в том числе онлайн);

а также – снятие наличных.

Соответственно, благодаря этому, клиенты могли не посещать банк, чтобы получить новую карту. Это важные изменения для дополнительного обеспечения безопасности.

Впоследствии банк объявил о новых изменениях. Он продлил срок действия карт еще на 2,5 года (30 месяцев), то есть – на 913 дней, сообщает "Приватбанк".

На период военного положения срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев, поэтому карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, любых услуг, так и получения наличных,

– отметил банк.

Если же у вас есть потребность таки перевыпустить карту, необязательно идти в отделение. Лучше осуществите оформление мгновенной Digital онлайн. Для этого:

зайдите в Приват24 (на сайт или через приложение);

перейдите в раздел "Все карты";

нажмите "Добавить", а затем выберите – "Digital карта".

После этого, у вас почти сразу появится онлайн-карточка. С нее тоже можно снимать наличные.

