После легализации биткоина: для какого проекта Сальвадор использует криптовалюту

В начале осени Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством. Это первая страна, решившаяся на такой шаг. Доход, полученный от инвестиций в криптовалюту, Сальвадор использует для реализации нового проекта.

Власти Сальвадора уже приобрели 1120 биткоинов, которые стоят чуть больше 69,1 миллиона долларов. На момент создания этого материала стоимость самой популярной криптовалюты мира составляет 61 784 доллара за монету, информирует CoinDesk.

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Сальвадор построит 20 школ благодаря биткоинам

Сальвадор использует прибыль от инвестиций в биткоин для строительства новых школ. В настоящее время власти планируют создать полностью оборудованные и современные 20 учебных заведений. Пресс-служба президента Сальвадора отметила, что доход от предварительных покупок цифровых монет будет использован в пользу людей и налоги жителей страны не пойдут на проект со школами.

Местные СМИ сообщают, что строительство 20 новых школ – это часть образовательного проекта в сфере криптовалют для жителей страны и станет частью программы "Моя новая школа" на 400 учебных заведений. В середине октября лидер Сальвадора сообщил, что правительство выделит 4 миллиона долларов из государственного криптофонда на строительство ветеринарной клиники в столице.

Что известно о наличных в Сальвадоре В центрально американской стране почти 70% людей не имеют банковских счетов или кредитных карт. Денежные переводы или средства, которые работники отправляют домой, составляют более 20% ВВП Сальвадора. Имеющиеся способы международных переводов денег взимают комиссию от 10%, а сам перевод может длиться дни. Иногда люди самостоятельно привозят или вывозят деньги, так дешевле.

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История легализации биткоина в Сальвадоре: