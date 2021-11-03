Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли призвал самых богатых людей мира поддержать организацию хотя бы единовременно. В частности, он выделил Илона Маска и Джеффа Безоса. В ответ основатель Tesla отметил, что готов продать часть акций производителя электромобилей, если ВПП открыто сообщит , как это поможет спасти человечество от голода.

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Реакция главы Всемирной продовольственной программы ООН

Дэвид Бисли все еще призывает миллиардеров помочь в решении этой проблемы. Он признал противоречие, возникшее из-за того, что он пристыдил миллиардеров за накопление богатств и одновременное игнорирование людей, не имеющих пищи. Тогда он отметил, что 6 миллиардов долларов или 2% от состояния Илона Маска могут помочь решить проблему голода в мире. Сейчас капитал лидера Forbes оценивается в 306,5 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, Маск заработал 326 миллиардов долларов.

Я не придираюсь к ним. Я говорю: "Прекрасно, вы заработали деньги. Пожалуйста, помогите прямо сейчас в разовом кризисе",

– подчеркнул Бисли.

Директор ВПП также прокомментировал требование Маска по поводу отчета с открытым исходным кодом, чтобы было понятно, как тратятся средства. Бисли заверил, что такая опция уже существует и подметил, что они готовы ответить на все вопросы основателя Tesla и предложить понятный план.