Из-за чего можно остаться без выплат ВПЛ?

О том, почему внутренне перемещенным лицам могут не выплачивать государственную помощь, говорится в постановлении Кабмина.

Так, по обновленным правилам от 1 июля 2025 года государство проводит ежемесячные проверки лиц ВПЛ. Если граждане не нарушили соответствующие требования, могут рассчитывать на на поддержку государства и в 2026 году:

для взрослых – 2 тысячи гривен в месяц;

для детей – 3 тысячи гривен в месяц;

для людей с инвалидностью – 3 тысячи гривен в месяц.

В то же время есть ряд причин, по которым переселенцам могут отказать в выплатах:

пребывание за границей более 30 дней без уважительной причины;

покупка недвижимости или земли стоимостью более 100 тысяч гривен (кроме государственных или местных программ);

покупка нового авто в возрасте до 5 лет (исключением является автомобиль, приобретенный волонтерами для ВСУ);

собственное жилье в безопасном регионе, где жилая площадь превышает 13,65 квадратного метра на человека;

покупка валюты или банковских металлов на сумму более 100 тысяч гривен (исключения для образования, медицины, социальных услуг);

наличие депозита свыше 100 тысяч гривен.

Большинство причин имеют свое "но". То есть определенные критерии могут быть спорными для людей из-за двоякости.

Что делать, если выплаты прекратили безосновательно?

В то же время для тех, кто сомневается, прекратили ли выплаты правомерно, есть возможность обратиться в органы власти.

Важно! Коммуникация с органами власти или соответствующими службами поможет засвидетельствовать факт и получить объяснение, как действовать в ситуации.

Рекомендуется обращаться в ЦНАПы или органы соцзащиты.

Как действовать, если помощь не приходит вовремя?

Факты ICTV пишут, что все кто имеют право получать выплаты – обязательно получат их. Однако иногда из-за технических проблем деньги будут зачислены на карту позже привычных сроков.

Заметьте! В подобных ситуациях, когда выплата задерживается на несколько дней – паниковать не стоит. Если имеете право на помощь – получите свои деньги, но без привязки к срокам.

Если же хотите проверить, почему средства "задерживаются", надо обращаться в Пенсионный фонд. В Украине это структура, которая отвечает за подавляющее количество выплат, предусмотренных законом.

В частности можно сделать следующее:

проверить кабинет на портале ПФУ;

обратиться в сервисный центр, позвонить на горячую линию ПФУ позвонить на горячую линию ПФУ;

проверить реквизиты, документы, срок действия справок, не завершился ли срок выплат;

при необходимости – чтобы возобновить выплату подать новое заявление.

Какую еще помощь могут получить ВПЛ и при каких условиях?

Перемещенные лица, которые получили статус ВПЛ в течение последних 3 месяцев и живут в определенных областях, смогут получить гуманитарную помощь.

В то же время выплаты ВПЛ возможны только тогда, когда среднемесячный общий доход на человека не превышает 10 380 гривен.