Кто может получить помощь в 2026 году?

Однако они должны жить в конкретных областях, о чем говорится в ОО "ВПО Украины".

Согласно информации, 100 продовольственных наборов в каждой области ожидают людей, которые стали ВПЛ за последние 3 месяца. То есть речь идет о ноябре, декабре и январе.

Чтобы получить помощь украинцы должны обязательно зарегистрироваться через Google-формы под сообщением в Telegram-канале. Отмечается, что поддержка предоставляется только зарегистрированным лицам.

Если вы стали ВПЛ в течение последних трех месяцев (ноябрь – декабрь – январь) и сейчас находитесь в одной из этих областей, регистрируйтесь для получения продуктовых наборов,

– говорится в сообщении.

В заметке указано более 20 областей. Для каждого из регионов создана отдельная Google-форма.

Обратите внимание! Заполнить форму можно только тем, кто начиная с ноября 2025 года переместился в ту или иную область. А пакет предоставляется один на семью, поэтому не нужно регистрировать каждого члена семьи отдельно.

Что еще следует знать ВПЛ?

Пенсионеры и лица, получающие выплаты, если временно находятся за пределами Украины и проживают на временно оккупированных территориях, должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

А те, кто проживают на временно оккупированных территориях или выехали из оккупации, должны были сообщить Пенсионный фонд о неполучении выплат от России.

Только те, кто выполнили требования, продолжают получать выплаты.

Что еще известно о помощи украинцам?