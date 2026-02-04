Как ВПЛ могут продолжать получать пенсию?

Возобновить получение этих выплат возможно, даже если вы не прошли своевременно идентификацию, сообщает Пенсионный фонд.

Чтобы получать выплаты в 2026 году пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины и проживают на временно оккупированных территориях, должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию,

– сообщает Пенсионный фонд.

Также важно, чтобы некоторые граждане, известили фонд о неполучении выплат от России, сообщает ПФУ. Речь идет о:

гражданах, которые проживают на ВОТ;

или же тех, кто – выехали с временно оккупированных территорий Украины.

Как можно пройти идентификацию сейчас?

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

Онлайн

Для этого нужно зайти в вебпортал ПФУ. Далее необходимо:

авторизоваться в личном кабинете;

это нужно сделать с помощью КЭП.

Важно! Пошаговую инструкцию в формате видео вы можете найти здесь.

С помощью видеоконференцсвязи

Чтобы пройти идентификацию таким образом, нужно предварительно подать заявку. Таким образом определится время встречи.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?