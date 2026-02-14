Кто имеет право на две пенсии?

Речь идет о пенсии по возрасту и дополнительной выплате, о чем сообщают в Пенсионном фонде.

Например, пенсии по возрасту для украинцев, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста – на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста. Но страховой стаж не может быть меньше 15 лет.

Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от продолжительности страхового стажа человека и величины его заработной платы.

Лицам с инвалидностью, которая возникла вследствие катастрофы на ЧАЭС, пенсии по инвалидности назначаются в размере:

возмещения фактического ущерба из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах; или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших:

лицам, относящихся к категории 1; из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой; лицам, относящихся к категориям 2 – 4; детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью.

В частности для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, согласно которому назначена пенсия) не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью І группы – 13376,21 гривна;

для людей инвалидностью ІІ группы – 10700,97 гривны;

для ІІІ группы – 8025,73 гривны.

В случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца,

– добавили в ПФУ.

Заметьте! Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, то размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах, или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты.

Что еще известно о помощи для людей, пострадавших вследствие ЧАЭС?