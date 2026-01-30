Сколько платят ВПЛ в 2026 году?

В августе 2025 года правительство продлило выплаты ВПЛ еще на полгода, о чем говорится на сайте Минсоцполитики.

В то же время помощь продлили не всем. Деньги продолжают получать такие лица с инвалидностью I – III группы; семьи с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет) и семьи, в составе которых только нетрудоспособные лица и тому подобное.

Также в 2025 году приняли ряд изменения относительно порядка назначения выплат на проживание для ВПЛ:

наличие средств на депозитном счете более 100 тысяч гривен теперь не будет преградой при назначении помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа; если неработающее трудоспособное лицо после прекращения выплаты ему помощи в пределах этого же шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или иным образом трудоустроилось, выплата ему помощи возобновляется (с того месяца, в котором человек начал работать).

Размер выплат составляет:

2 тысячи гривен – на одного взрослого человека;

3 тысячи гривен - на одного ребенка или лицо с инвалидностью-ВПЛ.

Важно! Выплаты предусмотрены ежемесячно. Их предоставляют на каждого члена семьи ВПЛ, из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы.

В то же время помощь на проживание ВПЛ продолжается, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи в течение трехмесячного периода (за который учитываются доходы на момент продолжения выплаты) не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

С 1 января 2026 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2 595 гривен. Это означает, что помощь продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 гривен.

Что еще следует знать ВПЛ в 2026 году?