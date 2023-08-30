Нацбанк снова изменил правила покупки иностранной валюты в Украине

Нацбанк принял решение о смягчении ограничений, связанных с безналичной иностранной валютой. Что следует об этом знать – дальше в тексте.

Это решение НБУ является частью Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Этот шаг направлен на то, чтобы максимально ограничить риск множественности курсов обмена валют в Украине.

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Нововведения от НБУ вступили в силу с 29 августа 2023 года.

Что изменилось

Новым постановлением Нацбанк разрешил украинским банкам реализовать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Услуги с иностранными валютами можно проводить по банковскому курсу. Лимит в месяц в одном банке составляет 50 тысяч гривен в эквиваленте.

В Украине команды "ПриватБанка" и Visa запустили уникальный проект. Речь идет о программе цифровой аутентификации платежей в электронной торговле. Добавим, что это произошло впервые в мире.

Второе изменение – увеличение суммы лимита в месяц на покупку населением безналичной иностранной валюты до 200 тысяч гривен в эквиваленте с последующим размещением средств на депозит от 3 месяцев. Раньше максимальная сумма для этой сделки была 100 тысяч гривен.

Напомним, что это не первые изменения в банковском секторе за последний месяц. В частности, речь идет о нововведениях, касающихся пополнения счетов в Украине: