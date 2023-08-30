Это решение НБУ является частью Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Этот шаг направлен на то, чтобы максимально ограничить риск множественности курсов обмена валют в Украине.
Обратите внимание Новый Twitter под эгидой Илона Маска: что будет с его статусом самого богатого человека мира
Нововведения от НБУ вступили в силу с 29 августа 2023 года.
Что изменилось
Новым постановлением Нацбанк разрешил украинским банкам реализовать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Услуги с иностранными валютами можно проводить по банковскому курсу. Лимит в месяц в одном банке составляет 50 тысяч гривен в эквиваленте.
Второе изменение – увеличение суммы лимита в месяц на покупку населением безналичной иностранной валюты до 200 тысяч гривен в эквиваленте с последующим размещением средств на депозит от 3 месяцев. Раньше максимальная сумма для этой сделки была 100 тысяч гривен.
Напомним, что это не первые изменения в банковском секторе за последний месяц. В частности, речь идет о нововведениях, касающихся пополнения счетов в Украине:
- С 1 августа в Украине начали действовать новые правила пополнения банковских счетов. Главное изменение – необходимость верификации;
- Кроме того, теперь пополнять номер мобильного счета через терминал также нужно будет после предоставления необходимых данных для верификации