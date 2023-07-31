Об этом сообщили мобильные операторы, выделив главные изменения и требования, информирует 24 Канал.

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Украинцы должны платить за мобильные услуги по-новому

В частности, на официальном сайте "Vodafone Украина" указано, что согласно новым правилам, обязательной будет идентификация лица, пополняющего мобильный счет. Есть два варианта для получения информации о личности плательщика:

Отправка на введенный плательщиком номер мобильного телефона одноразового пароля;

Передача пароля с помощью телефонного вызова, который плательщик вводит на экране платежного устройства.

Кроме того, с начала августа 2023 для того, чтобы оплатить услуги мобильных операторов наличными с помощью платежных устройств необходимо обязательно иметь при себе мобильный телефон, а также находиться в зоне стабильного покрытия сети для того, чтобы успешно завершить процесс.

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В компании "Киевстар" добавили, что нужно делать после получения SMS сообщения или звонка. В первом случае необходимо ввести код из SMS или сообщения в мессенджере. Если речь идет о звонке, необходимо ввести последние 4 цифры номера, из которого пришел вызов. И только после этого можно будет внести сумму пополнения мобильного счета.

Если нужно оплатить эту услугу для другого лица, то порядок действий таков:

Указать номер телефона абонента, за счет которого необходимо пополнить;

Для идентификации следует ввести мобильный номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере;

Далее можно вводить сумму для пополнения счета.

Это требования от Национального банка Украины. В начале июля 2023 финансовый регулятор принял соответствующее постановление. Нововведение начнет действовать с 1 августа.