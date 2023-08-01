Теперь пополнять банковский счет можно будет только со смс-паролем. Таким образом, центральный банк стремится усилить контроль за этим процессом.

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Инструкция по пополнению банковского счета по новым требованиям

Прежде всего, нужно будет ввести на экране терминала номер мобильного телефона. После этого человек получит либо звонок, либо смс-сообщение с одноразовым паролем. Далее нужно будет выполнить следующий алгоритм:

Указать пароль на экране терминала. Это свидетельствует о согласии на исполнение платежа;

Получить квитанцию.

Напомним, что пополнить номер мобильного счета через терминал также нужно будет после предоставления необходимых данных для верификации. Это новшество начинает действовать с 1 августа 2023 года. Однако новые правила и требования коснутся не всех.

Где пароль не нужен

Без получения пароля можно и дальше будет проводить много платежных операций через программно-технические комплексы самообслуживания. В этот список вносят следующие услуги:

Коммунальные платежи (квартплата, коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

Транспортные услуги (приобретение железнодорожных билетов, оплата проезда в городском и пригородном транспорте, общественном транспорте, пополнение проездных и транспортных карт для проезда).

Также дополнительная верификация не требуется для уплаты налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в государственный бюджет.