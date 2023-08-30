Це рішення НБУ є частиною Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Цей крок направлений на те, щоб максимально обмежити ризик множинності курсів для обміну валют в Україні.

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Нововведення від НБУ почали набули чинності з 29 серпня 2023 року.

Що змінилося

Новою постановою Нацбанк дозволив українським банкам реалізувати безготівкову іноземну валюту без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Послуги з іноземними валютами можна проводити за банківським курсом. Ліміт на місяць в одному банку становить 50 тисяч гривень в еквіваленті.

Цікаво! В Україні команди "ПриватБанку" та Visa запустили унікальний проєкт. Йдеться про програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі. Додамо, що це сталося вперше у світі.

Друге зміна – збільшення суми ліміту на місяць на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тисяч гривень в еквіваленті з подальшим розміщенням коштів на депозит від 3 місяців. Раніше максимальна сума для цієї операції була 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що це не перші зміни у банківському секторі за останній місяць. Зокрема, йдеться про нововведення, які стосуються поповнення рахунків в Україні: