Речь идет о программе цифровой аутентификации платежей в электронной торговле Digital Authentication Framework (DAF). В сущности это критерии эффективности систем цифровой коммерции.

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В Украине запустили уникальную программу

Согласно данным Visa, эта программа была создана для того, чтобы максимизировать эффективность транзакций электронной коммерции. В частности, приравнять этот уровень к расчетам в магазинах. Кроме того, обработка этих процессов происходит в соответствии с международными стандартами операций с банковскими картами EMV.

Украина – первая страна в мире, где запустили эту программу. В Visa добавили, что это критически важный момент для электронной коммерции и платежного рынка на общем уровне.

Что такое EMV Это международный стандарт для операций по банковским картам с чипом. Над созданием этого стандарта работали вместе такие компании: Europay, MasterCard и Visa. Их главная цель – повысить уровень безопасности финансовых операций.

Напомним, что это далеко не первые изменения в Украине, связанные с банковским сектором. В частности, вспомним о следующем: