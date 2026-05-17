От серебряных слитков до банкнот: как выглядели первые украинские деньги разных эпох
- Валюту на украинских землях начал чеканить Владимир Великий, а первые "гривны" были серебряными слитками.
- При независимости Украины официальной валютой гривна стала только после денежной реформы 1996 года, банкноты первого поколения выпустили номиналом от 1 до 100 гривен.
Гривна является официальной валютой Украины, однако само название появилось еще во времена Киевской Руси. Тогда "гривной" было украшение, которое носили на шее, а уже потом – платежные средства из серебра.
Как выглядели первые украинские деньги?
За века украинские деньги не раз меняли свой вид – от шестиугольных слитков Руси до первых печатных банкнот времен независимости. Какой путь прошла гривна в истории, читайте дальше.
Смотрите также Самая дорогая монета в мире: почему 20 долларов превратились в миллионы
В НБУ рассказали, что чеканку собственной валюты на украинских землях начал киевский князь Владимир Великий. Именно на его монетах можно заметить первые изображения трезубца.
Характерными для таких денег стали портреты князей и исключительно древнерусские надписи, тогда как западные страны сначала пытались копировать римские образцы.
Монета-златник времен Киевской Руси / Фото НБУ
Монета-серебряник времен Киевской Руси / Фото НБУ
В период феодальной раздробленности чеканка собственных монет прекратилась, а роль денег выполняли преимущественно серебряные слитки, которые называли "гривнами". Они имели разную форму, например, киевские были шестиугольными и весили 150 граммов.
Серебряный слиток – первая "гривна" / Фото НБУ
Интересно! Государственная казначейская служба пишет, что слиток весом в гривну начали делить на части. Так в XIII веке появился "рубль" (якобы происходит от слова "рубит"), который стал символом российской, а затем и советской монетной системы.
Какими были первые украинские банкноты?
Во время национально-освободительной борьбы 1917 – 1921 годов одним из важных шагов для развития независимого государства стало создание собственной валюты и банковской системы.
Первой банкнотой самостоятельной Украины стал кредитный билет номиналом 100 рублей, который выпустили 5 января 1918 года. Эскиз купюры создал художник Георгий Нарбут. Во время работы над дизайном он использовал трезубец – символ со времен Руси.
Государственный кредитный билет в 100 рублей / Фото НБУ
Тысяча рублей при гетмане Павле Скоропадском / Фото НБУ
Уже совсем скоро, 1 марта 1918 года, Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы – гривны. Она делилась на 100 шагов и равнялась 0,5 карбованца.
История денег независимой Украины фактически началась в 1991 году с отрывных купонов. После распада СССР страна осталась с рублями, контроль над эмиссией которых перешел к России.
Именно поэтому в январе 1992 года в обращение параллельно ввели временную валюту – купоно-карбованец. Его планировали использовать лишь несколько месяцев, однако фактически это продолжалось значительно дольше.
Купоно-карбованец независимой Украины / Фото НБУ
Официальной национальной валютой гривна стала только после денежной реформы 1996 года, когда НБУ ввел в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Правда, работу над созданием купюр начали значительно раньше – в 1992 году.
Первые деньги по дизайну художников Василия Лопаты и Бориса Максимова напечатали в Канаде и Великобритании.
Как выглядели гривны первого поколения: смотрите фото
Важно помнить, что деньги – это не только бумага, металл, защитные элементы и номинал. Это ещё и символы, которыми наполняется каждая банкнота и монета благодаря дизайну. Я всегда говорю, что деньги – это первое, с чем знакомится иностранец в новой стране. А значит, эти деньги должны быть выразительными. И в этих вопросах нет мелочей.
Другие интересные факты об украинских деньгах:
В 2025 году уровень подделки гривен снизился, поэтому на миллион настоящих банкнот приходилось лишь 1,7 фальшивых. Однако встретить их все еще может каждый украинец, чаще всего – среди денег старого образца, прежде всего 500 гривен 2006 года.
Кроме портретов известных деятелей и зданий, на национальной валюте изображено немало интересных знаков. Например, пальмовая ветвь на обратной стороне 20 гривен – это символ награды людям, которые посвятили себя искусству, а фонтан позади Григория Сковороды воспроизводит одну из его главных философских идей.
Сейчас Украина готовится вернуть еще одно историческое название. Шаги могут прийти на замену копейкам после того, как Верховная Рада примет законопроект №14093 во втором чтении. Тогда же Нацбанк начнет работу над дизайном обновленных монет.