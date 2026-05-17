От серебряных слитков до банкнот: как выглядели первые украинские деньги разных эпох

Гривна является официальной валютой Украины, однако само название появилось еще во времена Киевской Руси. Тогда "гривной" было украшение, которое носили на шее, а уже потом – платежные средства из серебра.

Как выглядели первые украинские деньги?

За века украинские деньги не раз меняли свой вид – от шестиугольных слитков Руси до первых печатных банкнот времен независимости. Какой путь прошла гривна в истории, читайте дальше.

Смотрите также Самая дорогая монета в мире: почему 20 долларов превратились в миллионы

В НБУ рассказали, что чеканку собственной валюты на украинских землях начал киевский князь Владимир Великий. Именно на его монетах можно заметить первые изображения трезубца.

Характерными для таких денег стали портреты князей и исключительно древнерусские надписи, тогда как западные страны сначала пытались копировать римские образцы.



Монета-златник времен Киевской Руси / Фото НБУ



Монета-серебряник времен Киевской Руси / Фото НБУ

В период феодальной раздробленности чеканка собственных монет прекратилась, а роль денег выполняли преимущественно серебряные слитки, которые называли "гривнами". Они имели разную форму, например, киевские были шестиугольными и весили 150 граммов.



Серебряный слиток – первая "гривна" / Фото НБУ

Интересно! Государственная казначейская служба пишет, что слиток весом в гривну начали делить на части. Так в XIII веке появился "рубль" (якобы происходит от слова "рубит"), который стал символом российской, а затем и советской монетной системы.

Какими были первые украинские банкноты?

Во время национально-освободительной борьбы 1917 – 1921 годов одним из важных шагов для развития независимого государства стало создание собственной валюты и банковской системы.

Первой банкнотой самостоятельной Украины стал кредитный билет номиналом 100 рублей, который выпустили 5 января 1918 года. Эскиз купюры создал художник Георгий Нарбут. Во время работы над дизайном он использовал трезубец – символ со времен Руси.



Государственный кредитный билет в 100 рублей / Фото НБУ



Тысяча рублей при гетмане Павле Скоропадском / Фото НБУ

Уже совсем скоро, 1 марта 1918 года, Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы – гривны. Она делилась на 100 шагов и равнялась 0,5 карбованца.

История денег независимой Украины фактически началась в 1991 году с отрывных купонов. После распада СССР страна осталась с рублями, контроль над эмиссией которых перешел к России.

Именно поэтому в январе 1992 года в обращение параллельно ввели временную валюту – купоно-карбованец. Его планировали использовать лишь несколько месяцев, однако фактически это продолжалось значительно дольше.



Купоно-карбованец независимой Украины / Фото НБУ

Официальной национальной валютой гривна стала только после денежной реформы 1996 года, когда НБУ ввел в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Правда, работу над созданием купюр начали значительно раньше – в 1992 году.

Первые деньги по дизайну художников Василия Лопаты и Бориса Максимова напечатали в Канаде и Великобритании.

Как выглядели гривны первого поколения: смотрите фото

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Важно помнить, что деньги – это не только бумага, металл, защитные элементы и номинал. Это ещё и символы, которыми наполняется каждая банкнота и монета благодаря дизайну. Я всегда говорю, что деньги – это первое, с чем знакомится иностранец в новой стране. А значит, эти деньги должны быть выразительными. И в этих вопросах нет мелочей.

Другие интересные факты об украинских деньгах: