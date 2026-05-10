Перевод средств на счет родственника: заблокируют ли карту за такие операции

Украинцы регулярно переводят деньги, в том числе и своим близким родственникам. Но здесь возникает важный вопрос – требует ли действующее законодательство платить налоги за такие переводы.

Заблокируют ли карту из-за регулярных переводов на карты близких родственников?

Действующее украинское налоговое законодательство предусматривает льготный режим для операций между близкими родственниками, о чем сообщил юрист Богдан Янкив.

Если вы переводите средства, заключаете договор дарения или получаете наследство от родственников первой или второй степени родства – ставка налога на доходы физических лиц составляет 0%,

– говорится в тексте.

То есть платить НДФЛ не нужно.

Подавать декларацию в связи с такими операциями тоже.

К родственникам первой степени родства входят родители, муж или жена, дети, в частности усыновленные. А родственники второй степени это уже родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Обратите внимание! Есть лимит на исходящие переводы - не более 100 000 гривен в месяц от одного физического лица.

По состоянию на май 2026 года действуют следующие ограничения на P2P-переводы:

для клиентов со средним уровнем риска - до 100 тысяч гривен;

для клиентов с повышенным уровнем риска – до 50 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте регулятора. Согласно информации Национального банка, устанавливают такие лимиты, если документально подтвержденного дохода нет.

Обратите внимание! Они будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN.

Если человек регулярно получает или осуществляет переводы, то система финмониторинга это замечает. В связи с этим, могут осуществить проверку. Как действовать при таких обстоятельствах?

Первое – это доказать родственные связи документально. В частности банк может требовать копию свидетельства о рождении, свидетельство о браке и тому подобное.

Второе – подтвердить финансовое состояние. Это может быть справка о доходах, контракт о работе за рубежом, налоговая декларация иностранного государства и тому подобное.

То есть это означает, что за регулярные переводы на карты родственников, блокировки не будет.

Что еще стоит знать о переводах средств?

Напомним, если украинец или украинка будут пытаться перевести сумму сверх лимита, то банк просто отклонит операцию. Также финансовое учреждение может временно заблокировать счет и потребовать документы в подтверждение законности средств. Это возможно, если банк увидит нетипичные для своего клиента действия.

Из Украины за границу можно отправлять переводы с карт Приватбанка на международные карты Visa или Mastercard. В то же время действующие временные ограничения Нацбанка на снятие наличных с карты или счета. Речь идет о 100 тысячах гривен в день.

Но нельзя осуществлять переводы в Канаду, США, Японию, Индию. Это запрещает законодательством этих государств.

В то же время для украинцев запрещено сотрудничество с некоторыми странами. Например, Россией, Кубой, Ираном, КНДР и тому подобное.