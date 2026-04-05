Какие особенности перевода средств?
Об особенностях перевода денег рассказали в Приватбанке.
Сегодня из Украины за границу можно отправлять переводы с любых карт Приватбанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира. Максимальный перевод – на сумму до 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц.
При этом ограничений на получение переводов по Украине нет. Но действуют временные ограничения НБУ на снятие наличных с карты или счета – 100 тысяч гривен в день.
В то же время с некоторыми странами сотрудничество запрещено. Речь идет о таких государствах:
- Россия;
- Беларусь;
- Ирак;
- Иран;
- КНДР;
- Куба;
- Сирия.
В то же время запрещены переводы на непризнанные территории:
- АР Крым;
- Приднестровская Молдавская Республика;
- Республика Абхазия;
- Республика Южная Осетия;
- Турецкая республика Северного Кипра;
- Косово.
Обратите внимание! Также нельзя осуществлять переводы в Канаду, США, Японию, Индию – это не разрешено внутренним законодательством этих стран.
Как перевести 100 тысяч гривен?
Также о деталях переводов рассказали в Укрпочте. Чтобы осуществить перевод от 30 тысяч гривен до 400 тысяч гривен (в эквиваленте по официальному курсу), необходимо предъявить:
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- предоставить копии е-паспорта / е-паспорта для выезда за границу из приложения Дія;
- оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или страницу паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Кроме того, следует заполнить опросник клиента или сообщить оператору такую информацию:
- фамилия, имя, отчество (если используется) получателя средств;
- адрес проживания получателя (страна, область, город, район, улица, дом, индекс);
- фамилия, имя, отчество (если используется) отправителя средств;
- адрес проживания отправителя и индекс; сумму перевода.
Передайте оператору необходимые документы для проверки, заполненный подписанный бланк и средства для отправки,
– добавили в Укрпочте.
Важно! Максимальная сумма переводов не может превышать 399 999 гривен в день от одного отправителя (или эквивалент этой суммы в долларах США или евро.
- Если человек отправил адресный перевод, то почтовый оператор сам проинформирует получателя о поступлении адресного перевода.
- Если человек отправлял срочный перевод, то должен сообщить получателю контрольный номер перевода, сумму и валюту приема.
Обратите внимание! Срочный перевод средств можно осуществить только в автоматизированном отделении, а переслать его можно в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Сербию и Португалию.
Что еще следует знать о переводах?
- В 2026 году действуют определенные ограничения по переводам. Можно перевести 100 тысяч гривен в месяц – для клиентов с низким и средним уровнем риска и 50 тысяч гривен в месяц – для клиентов с высоким уровнем риска.
- Банк может пересмотреть ограничения. Но только если клиент имеет официально подтвержденный доход.