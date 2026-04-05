Какие особенности перевода средств?

Об особенностях перевода денег рассказали в Приватбанке.

Читайте также НБУ принял решение: один из украинских банков закрывают

Сегодня из Украины за границу можно отправлять переводы с любых карт Приватбанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира. Максимальный перевод – на сумму до 100 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц.

При этом ограничений на получение переводов по Украине нет. Но действуют временные ограничения НБУ на снятие наличных с карты или счета – 100 тысяч гривен в день.

В то же время с некоторыми странами сотрудничество запрещено. Речь идет о таких государствах:

Россия;

Беларусь;

Ирак;

Иран;

КНДР;

Куба;

Сирия.

В то же время запрещены переводы на непризнанные территории:

АР Крым;

Приднестровская Молдавская Республика;

Республика Абхазия;

Республика Южная Осетия;

Турецкая республика Северного Кипра;

Косово.

Обратите внимание! Также нельзя осуществлять переводы в Канаду, США, Японию, Индию – это не разрешено внутренним законодательством этих стран.

Как перевести 100 тысяч гривен?

Также о деталях переводов рассказали в Укрпочте. Чтобы осуществить перевод от 30 тысяч гривен до 400 тысяч гривен (в эквиваленте по официальному курсу), необходимо предъявить:

оригинал документа, удостоверяющего личность;

предоставить копии е-паспорта / е-паспорта для выезда за границу из приложения Дія;

оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или страницу паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Кроме того, следует заполнить опросник клиента или сообщить оператору такую информацию:

фамилия, имя, отчество (если используется) получателя средств; адрес проживания получателя (страна, область, город, район, улица, дом, индекс); фамилия, имя, отчество (если используется) отправителя средств; адрес проживания отправителя и индекс; сумму перевода.

Передайте оператору необходимые документы для проверки, заполненный подписанный бланк и средства для отправки,

– добавили в Укрпочте.

Важно! Максимальная сумма переводов не может превышать 399 999 гривен в день от одного отправителя (или эквивалент этой суммы в долларах США или евро.

Если человек отправил адресный перевод, то почтовый оператор сам проинформирует получателя о поступлении адресного перевода.

Если человек отправлял срочный перевод, то должен сообщить получателю контрольный номер перевода, сумму и валюту приема.

Обратите внимание! Срочный перевод средств можно осуществить только в автоматизированном отделении, а переслать его можно в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Сербию и Португалию.

Что еще следует знать о переводах?