Как изменились лимиты на переводы в апреле?

В апреле лимиты на переводы не претерпели изменений. Они остаются такими же как и раньше, сообщает НБУ.

Заметим, контроль за соблюдением указанных лимитов является частью политики НБУ. Еще в 2024 году состоялось подписание специального меморандума, который предусматривает обмен информацией между финучреждениями Украины о клиентах и установление лимитов.

Это инициатива банковского сектора, направлена на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности России, финансируемой через использование "дропов". Она имеет целью предотвращения использования карточек и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками,

– указывает НБУ.

Лимиты зависят от уровня риска, который установлен для клиента. Сейчас они следующие:

100 000 гривен – лимит для клиентов с низким и средним уровнем риска;

50 000 гривен – для клиентов с высокой категорией риска.

Эти ограничения действуют не только для переводов по номеру банковской карты. Также они распространяются на те, что осуществляются по реквизитам IBAN.

Важно! То, кому именно предназначаются деньги, значения не имеет.

Напомним, подарки между родственниками 1 – 2 уровней родства не облагаются налогом. Поэтому подтверждение родственных связей является чрезвычайно важным, отмечает налоговая.

