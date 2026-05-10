Чи заблокують картку через регулярні перекази на картки близьких родичів?

Чинне українське податкове законодавство передбачає пільговий режим для операцій між близькими родичами, про що повідомив юрист Богдан Янків.

Якщо ви переказуєте кошти, укладаєте договір дарування або отримуєте спадщину від родичів першого або другого ступеня споріднення – ставка податку на доходи фізичних осіб становить 0%,

– йдеться у тексті.

Тобто платити ПДФО не потрібно.

Подавати декларацію у зв’язку з такими операціями теж.

До родичів першого ступеня споріднення входять батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені. А родичі другого ступеня це вже рідні брати та сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Зверніть увагу! Є ліміт на вихідні перекази — не більше 100 000 гривень на місяць від однієї фізичної особи.

Станом на травень 2026 року діють такі обмеження на P2P-перекази:

для клієнтів із середнім рівнем ризику — до 100 тисяч гривень;

для клієнтів із підвищеним рівнем ризику – до 50 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті регулятора. Згідно з інформацією Національного банку, встановлюють такі ліміти, якщо документально підтвердженого доходу немає.

Зауважте! Вони поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN.

Якщо людина регулярно отримує або здійснює перекази, то система фінмоніторингу це помічає. У зв'язку з цим, можуть здійснити перевірку. Як діяти за таких обставин?

Перше – це довести родинні зв’язки документально. Зокрема банк може вимагатиме копію свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб тощо.

Друге – підтвердити фінансовий стан. Це може бути довідка про доходи, контракт про роботу за кордоном, податкова декларація іноземної країни та тому подібне.

Тобто це означає, що за регулярні перекази на картки родичів, блокування не буде.

Що ще варто знати про перекази коштів?

Нагадаємо, якщо українець або українка будуть намагатися переказати суму понад ліміт, то банк просто відхилить операцію. Також фінансова установа може тимчасово заблокувати рахунок та вимагати документи на підтвердження законності коштів. Це можливо, якщо банк побачить нетипові для свого клієнта дії.

З України за кордон можна надсилати перекази з карток Приватбанку на міжнародні картки Visa або Mastercard. Водночас чинні тимчасові обмеження Нацбанку на зняття готівки з картки чи рахунку. Мова йде про 100 тисяч гривень на день.

Але не можна здійснювати перекази до Канади, США, Японії, Індії. Це забороняє законодавством цих держав.

Водночас для українців заборонена співпраця з деякими країнами. Наприклад, Росією, Кубою, Іраном, КНДР тощо.