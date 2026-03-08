Какие лимиты на переводы действуют?

Еще в конце 2024 года крупнейшие украинские банки подписали с Нацбанком Украины меморандум об усилении контроля за денежными операциями клиентов.

В частности, документ предусматривает установление месячных ограничений на исходящие карточные переводы для украинцев, которые не имеют подтвержденных доходов.

Поэтому в 2026 году действуют следующие ограничения на переводы с карты:

100 тысяч гривен в месяц – для клиентов с низким и средним уровнем риска (ранее предел составлял 150 тысяч гривен);

50 тысяч гривен в месяц – для клиентов с высоким уровнем риска.

Лимиты распространяются как на переводы по номеру карты, так и по реквизитам IBAN.

Впрочем, если клиент имеет официально подтвержденный доход, который превышает установленные пределы, банк может пересмотреть ограничения после дополнительной проверки.

В то же время ограничения не применяются на некоторые переводы:

между собственными счетами в одном или разных банках;

для оплаты товаров и услуг, в частности коммунальных.

Важно! Волонтеры могут переводить большие суммы, однако должны документально подтвердить свою деятельность. Это может быть регистрация благотворительного фонда, письмо от организации или воинской части и тому подобное.

Какие суммы обязательно проверяют?

Если клиент пытается перевести сумму сверх установленного ограничения, банк отклонит операцию. В случае подозрительных или нетипичных действий финансовое учреждение может даже временно заблокировать счет и потребовать документы в подтверждение законности средств.

При отсутствии объяснений банк может:

расторгнуть договор с клиентом;

внести его в перечень неблагонадежных;

передать информацию органам финансового мониторинга.

Кроме того, в соответствии с Законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, банки обязательно проверяют карточные операции на сумму от 400 тысяч гривен. К таким относятся:

международные переводы;

операции политически значимых лиц;

транзакции, связанные со странами-агрессорами или оффшорными юрисдикциями;

крупные операции с наличными деньгами;

деятельность е-резидентов, то есть иностранцев или людей без гражданства, которые живут и ведут бизнес в Украине.

Обратите внимание! Карточные переводы до 30 тысяч гривен обычно не проверяют, если они не имеют признаков рискового поведения.

Сколько можно переводить за границу?