Какие лимиты на переводы действуют?
Еще в конце 2024 года крупнейшие украинские банки подписали с Нацбанком Украины меморандум об усилении контроля за денежными операциями клиентов.
В частности, документ предусматривает установление месячных ограничений на исходящие карточные переводы для украинцев, которые не имеют подтвержденных доходов.
Поэтому в 2026 году действуют следующие ограничения на переводы с карты:
- 100 тысяч гривен в месяц – для клиентов с низким и средним уровнем риска (ранее предел составлял 150 тысяч гривен);
- 50 тысяч гривен в месяц – для клиентов с высоким уровнем риска.
Лимиты распространяются как на переводы по номеру карты, так и по реквизитам IBAN.
Впрочем, если клиент имеет официально подтвержденный доход, который превышает установленные пределы, банк может пересмотреть ограничения после дополнительной проверки.
В то же время ограничения не применяются на некоторые переводы:
между собственными счетами в одном или разных банках;
для оплаты товаров и услуг, в частности коммунальных.
Важно! Волонтеры могут переводить большие суммы, однако должны документально подтвердить свою деятельность. Это может быть регистрация благотворительного фонда, письмо от организации или воинской части и тому подобное.
Какие суммы обязательно проверяют?
Если клиент пытается перевести сумму сверх установленного ограничения, банк отклонит операцию. В случае подозрительных или нетипичных действий финансовое учреждение может даже временно заблокировать счет и потребовать документы в подтверждение законности средств.
При отсутствии объяснений банк может:
расторгнуть договор с клиентом;
внести его в перечень неблагонадежных;
передать информацию органам финансового мониторинга.
Кроме того, в соответствии с Законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, банки обязательно проверяют карточные операции на сумму от 400 тысяч гривен. К таким относятся:
международные переводы;
операции политически значимых лиц;
транзакции, связанные со странами-агрессорами или оффшорными юрисдикциями;
крупные операции с наличными деньгами;
деятельность е-резидентов, то есть иностранцев или людей без гражданства, которые живут и ведут бизнес в Украине.
Обратите внимание! Карточные переводы до 30 тысяч гривен обычно не проверяют, если они не имеют признаков рискового поведения.
Сколько можно переводить за границу?
В Украине действуют ограничения на международные денежные переводы в отдельные государства. В частности, запрещено осуществлять финансовые операции в Россию, а также в ряде других стран.
Перевод средств невозможен в Беларусь, Иран, Ирак, Сирию, Северную Корею и Кубу. Такие ограничения связаны с требованиями финансовой безопасности и санкционной политикой.
В то же время украинцы могут отправлять деньги на карточные счета за границу в пределах установленного лимита – до 100 тысяч гривен в месяц. Это правило касается и валютных переводов: сумма в иностранной валюте не должна превышать гривневый эквивалент этого ограничения.