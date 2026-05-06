Что о скандале говорят в НБУ?

Поэтому уже 5 мая заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Олейник принял участие в заседании временной следственной комиссии Верховной Рады. Он ответил на вопросы нардепов по "Сенс Банку", а регулятор впоследствии опубликовал свою официальную позицию.

Прежде всего в Нацбанке объяснили, что "Сенс Банк" национализировали из-за угрозы для финансовой стабильности и интересов вкладчиков после введения санкций против его акционеров.

В то же время обстоятельства, которые сейчас рассматривают в Раде, якобы не связаны с решением о национализации, а отдельные заявления участников комиссии могут поставить под сомнение законность действий государства и создать риски для рассмотрения дела в международном арбитраже.

Справка: "Сенс Банк" стал государственным в июле 2023 года, после чего правительство начало формирование нового руководства. До этого учреждение называлось "Альфа-банком" и принадлежало российским олигархам, в частности Михаилу Фридману.

Регулятор также напомнил, что не участвовал в поиске и отборе членов наблюдательного совета, ведь это происходило по определенной Кабмином конкурсной процедуре. И только после того, как правительство назначило кандидатов, Нацбанк проверяет их на профессиональную пригодность, деловую репутацию и независимость. К процессу могут привлекать СБУ, Фонд гарантирования вкладов и даже иностранных партнеров.

В ситуации с "Сенс Банком" на момент согласования все кандидаты отвечали требованиям – кроме одного, документы которого вернули еще в сентябре 2025 года. Важно, что члены наблюдательного совета должны соответствовать этим критериям постоянно, поэтому сейчас Нацбанк проводит дополнительную оценку и отдельно инициирует проверку независимости ее председателя Николая Гладищенко.

Важно! Председатель наблюдательного совета "Сенс банка" уже временно отстранился от выполнения полномочий, сообщили для ЭП ознакомленные собеседники. Такую информацию о Гладищенко также подтвердил нардеп Ярослав Железняк.



Кроме того, Нацбанк возбудил административное производство с целью оценки соответствия генерального директора банка Алексея Ступака квалификационным требованиям.

После национализации регулятор осуществлял усиленный надзор за банком из-за его важности для финансовой системы и рисков, связанных с деятельностью бывших владельцев и менеджмента. Как следствие – применения "мер воздействия", 13 обращений Нацбанка к правоохранителям и налоговой в течение 2023 – 2026 годов, а также 4 письма в Госфинмониторинг.

Поэтому обвинения главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в якобы "молчаливом согласии" регулятора относительно возможных схем в "Сенс Банке" считают "манипулятивными".

Они (заявления Гетманцева – 24 Канал) направлены на дискредитацию деятельности регулятора и противоречат имеющимся фактам,

– добавили в Нацбанке.

Кроме того, там отрицают любое влияние на тарифную политику банка и отметили, что в 2023 – 2024 годах прибыль учреждения не распределялась.

Что будет с "Сенс Банком" дальше?