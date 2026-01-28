Кто и какую пенсию получает?

О том, каковы суммы выплат и сколько пенсионеров их имеют, говорится в исследовании Опендатабот.

Смотрите также От 900 гривен: ежемесячно: кто может получать такую доплату в Украине

Средняя пенсия в Украине составляет 6 544 гривны. За год показатель увеличился на 13%. Однако положительной картинка является не для всех. Треть пенсионеров Украины получает около 3 250 гривен. Хотя за год доля таких пенсионеров сократилась с 44% до 35%, поэтому положительная динамика есть.

Обратите внимание! Исследование проводили на основе данных Пенсионного фонда Украины.

15% пенсионеров (1,5 миллиона человек) получают пенсии выше 10 тысяч гривен. В этом сегменте средний размер пенсии составляет 16 тысяч гривен.

Еще 30% украинцев имеют пенсию в среднем 6 800 гривен, а каждый пятый пенсионер выживает на 4,5 тысячи гривен.

63 тысячи пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча украинцев живут именно на этот минимум в 2 361 гривну,

– говорится в результатах исследования.

Где в Украине проживает больше всего пенсионеров?

По исследованию, Днепропетровская область на первом месте по количеству пенсионеров. Там их 867 тысяч, далее:

Киев – 746 тысяч пенсионеров;

Харьковская область – 687 тысяч пенсионеров;

Львовская область – 665 тысяч пенсионеров.

В то же время сообщается, что меньше всего пенсионеров зарегистрировано в Херсонской и Черновицкой областях – 202 тысячи и 203 тысячи человек, соответственно.

Относительно размера выплат. Уже традиционно самые высокие средние пенсии в Киеве – 9 тысяч гривен. Самые низкие – на Тернопольщине, с показателем около 5 тысяч гривен.

Интересно! Большинство пенсионеров – более 82% – получают выплаты через банки. Чаще всего через ПриватБанк и Ощадбанк.

Какими будут пенсии после реформы?

В то же время недавно в интервью "РБК-Украина" министр соцполитики Денис Улютин заявил, что в Украине будут реформировать пенсионную систему. Так, никто не будет получать пенсию меньше 6 тысяч гривен.

Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях,

– говорит министр.

В то же время он отмечает, что целесообразнее один раз выплачивать более высокую пенсию, которая будет покрывать большинство потребностей. Это лучше, чем остаться на варианте, когда выплата на низком уровне, поэтому пенсионеры оформляют субсидии. В результате идет такой же или даже больший ресурс.

Какие обновления от Пенсионного фонда ждем в 2026 году?

Чтобы оформить субсидии или льготы, нужно подтвердить необходимость и проверить реальные условия. Тогда в отдельных случаях представитель ПФУ может посетить вас домой, чтобы убедиться в правдивости поданных заявок.

Также ранее сообщалось, что украинцы могут оформить новую помощь. Выплата предоставляется на основе разницы между 3 прожиточными минимумами на члена семьи и среднемесячным доходом семьи.