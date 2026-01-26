Когда нужна проверка для ПФУ?

Для этого предусмотрен специальный документ – Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства, который фиксирует результаты такой проверки. У Пенсионном фонде Украины объяснили, когда именно его составляют.

Во-первых, в случае включения в Реестр лиц, которые имеют право на льготы, и предоставления льгот по оплате коммунальных услуг по фактическому месту жительства льготника.

Во-вторых, для назначения жилищной субсидии:

когда в составе домохозяйства количество лиц, фактически проживающих там, меньше, чем количество зарегистрированных или задекларированных лиц;

если в жилом помещении есть несколько разделенных лицевых счетов;

для подтверждения, что жилье не сдают в аренду;

если для обогрева жилья используют бытовые электроприборы и тому подобное.

В-третьих, речь идет о назначении ежемесячной денежной помощи на уход лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, что по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе. Это случай, когда заявитель проживает по адресу лица с инвалидностью, но сам имеет другое задекларированное или зарегистрированное место жительства.

В-четвертых, в случае назначения пособия на детей одиноким матерям і государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – для подтверждения факта, что жилье, которое находится в собственности лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства, в частности жилье, на которое оформлено право на наследство, не передано в аренду.

Обратите внимание! В сети писали о так называемых "рейдах" от Пенсионного фонда, однако Акт составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации и передает его в орган Пенсионного фонда – после подачи лицом заявления на получение услуги.

Кроме заявления, для заказа услуги необходимо подготовить паспорт и копию домовой книги (при наличии), говорится на портале Дии.

Кто может потерять субсидии?