Кто может получить доплату к пенсии до 1 тысячи гривен?

Речь идет о тех женщинах, которые родили пять или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, о чем отметили в Пенсионном фонде.

Читайте также Украинцы могут потерять пенсию из-за стажа: как этого избежать в 2026 году

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к основной пенсии. Это может быть любой тип пенсии – по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Для многодетных матерей размер надбавки составляет от 35 до 40 процентов от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (в зависимости от количества детей). Начиная с 1 января 2026 года эта сумма составляет от 908,25 гривны до 1 038 гривен.

Важно! Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей осуществлялось отцом, то право на пенсию за особые заслуги предоставляется ему.

Могут ли многодетные матери преждевременно выйти на пенсию?

Многодетные матери действительно имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту. Об этом пишут на сайте Бесплатной юридической помощи. Однако украинцы должны соответствовать двум критериям:

достичь 50 лет;

иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда Украины в срок не ранее, чем за месяц до исполнения пенсионного возраста и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

В случае своевременного обращения пенсия будет назначаться со дня 50-летия

– уточняют в материале.

Обратите внимание! В случае обращения лица за назначением пенсии в более поздний срок пенсия будет назначаться со дня обращения.

Что еще следует знать о пенсиях?