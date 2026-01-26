Кто может ежемесячно получать деньги?
Выплата осуществляется через АО "Укрпочта" или на лицевой счет в уполномоченном банке, о чем пишут в Пенсионном фонде.
Читайте также Какая будет пенсия при стаже 30 лет в 2026 году
Поддержка предоставляется дееспособному лицу, которое:
- постоянно проживает или зарегистрировано вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое нуждается в постоянном постороннем уходе (на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения);
- осуществляет уход за таким лицом, независимо от факта работы.
Размер пособия определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев. В то же время она не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц (в 2026 году это 3209 гривен).
В состав семьи включаются:
- муж (жена);
- родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;
- дети, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;
- неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающих вместе с родителями;
- нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;
- лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;
- женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.
Обратите внимание! Когда лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается пособие по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки.
Как получить помощь?
Для того, чтобы получить поддержку на уход, необходимы документы:
- заявление установленной формы;
- декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением всех видов социальной помощи по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП;
- справка о доходах - в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу;
- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- копия выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки к акту осмотра МСЭК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;
- акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/ фактического места жительства лица для установления факта ухода - в случае если место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.
Важно! В случае возникновения обстоятельств, в результате которых прекращается выплата, лица обязаны сообщить об этом органы ПФУ. Среди таких обстоятельств изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места жительства лица с инвалидностью, окончания срока установления инвалидности и в течение месяца не подтверждено ее установление, пребывания лица на полном государственном содержании или стационарном лечении в течение полного календарного месяца.
Какие выплаты для лиц с инвалидностью доступны в Украине?
Напомним, что люди, которые получили инвалидность из-за взрывоопасных предметов, могут получить единовременную выплату. Об этом говорится в Законе Украины "О противоминной деятельности в Украине".
Размер выплаты зависит от группы инвалидности. Наибольшая возможная сумма помощи – 12 975 гривен.
Деньги предусмотрены, если обращение поступило не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с подобными повреждениями.
Обратите внимание! В случае изменения группы инвалидности размер пособия не пересчитывается.
Что следует знать лицам с инвалидностью в 2026 году?
Пенсия по инвалидности в 2026 году в Украине изменится. Причина изменений – повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных. Размер пенсионной выплаты будет зависеть в частности от группы инвалидности.
В то же время лица, которые получают пенсию по инвалидности, могут "перейти" на пенсию по возрасту. Иногда таким образом выплаты становится больше. Но на сумму влияет страховой стаж.