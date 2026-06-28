Какая марка нефти является самой важной

Какая нефть же является самой важной, говорится в материале издания Investopedia.

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Около 80% всех контрактов на нефть в мире ориентируются именно на Brent. Это делает ее важнейшим мировым брендом.

Сегодня под названием Brent подразумевается нефть с пяти месторождений Северного моря:

Brent; Forties; Oseberg; Ekofisk; Troll.

Эта нефть является легкой и с низким содержанием серы, что делает ее идеальной для производства дизельного топлива, бензина и других популярных нефтепродуктов. А благодаря морской транспортировке ее легко поставлять в разные страны мира.

В частности, Brent используется в качестве ценового ориентира примерно для 80% мировой торговли нефтью.

В то же время нефть WTI доминирует на американском рынке, а Dubai имеет ключевое значение для азиатского рынка.

То есть именно нефть Brent задает тенденции на мировом рынке — благодаря стабильным поставкам по всему миру и её качеству. В отрасли в основном ориентируются именно на неё.

Что еще стоит знать о нефти Brent

Низкое содержание серы означает более высокую пригодность нефти для производства нефтепродуктов. Содержание серы в неф ти марки Brent — 0,40%. То есть она считается "очень сладкой".

За последние 20 лет годовая цена за баррель сырой нефти Brent выросла . Например, средняя цена за баррель в 2024 году составляла 80,53 доллара США.