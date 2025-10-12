Какая марка нефти лучшая и какая ее цена?

Одним из главным эталонов мирового рынка нефти является марка Brent, которая включает нефть с месторождений Северного моря, такие как Брент и Фортис в Великобритании и Осеборг и Экофиск в Норвегии, передает 24 Канал со ссылкой на Statista.

Имея низкое содержание серы, она относится к так называемым сладким сырым нефтям. А большая ее часть перерабатывается на бензин и средние дистилляты в Северо-Западной Европе.

Заметьте! За последние 20 лет годовая цена за баррель сырой нефти Brent претерпела чистый рост. Например, средняя цена за баррель в 2024 году составила 80,53 доллара США.

  • В то же время фьючерсы на сырую нефть WTI (американскую) составляют 59 долларов за баррель. А российская марка Urals стоит даже больше – почти 61 доллар за баррель.

Интересно! Одной из самых дорогих марок нефти является также Dubai Crude (Fateh), которая является важнейшим эталоном сырой нефти для Азии. Она добывается в Персидском заливе и, по состоянию на июнь, баррель такой нефти стоил более 69 долларов США, пишет YCharts.

Почему сейчас нефть дешевеет?

  • Стоимость нефти в мире снижается из-за соглашения между Израилем и ХАМАС, где Израиль согласился частично вывести войска из Газы, а ХАМАС освободить всех заложников. Таким образом, риски поставок нефти, которые были вызваны войной в регионе, снизились.

  • Кроме того, влияет на стоимость мирное соглашение России с Украиной, которое было приостановлено. Соответственно, это также повлияло на рост цены нефти. Среди других факторов также меньший, чем ожидалось, добыча ОПЕК+ и шатдаун в США.