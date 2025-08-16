Почему Brent является лучшей маркой нефти в мире?

Признаками того, что именно нефть марки Brent является лучшей в мире, отображается в некоторых критериях, например содержание серы, легкость транспортировки и плотность нефти, передает 24 Канал со ссылкой на Blackwell Global.

Дело в том, что чем ниже содержание серы, тем выше пригодность сырой нефти для производства нефтепродуктов, а различные виды нефти называются "сладкими", если содержание серы низкое. Содержание серы марки Brent – 0,40%, что считается "очень сладкой".

Нефть Brent, которую добывают в море, легче транспортировать по всему миру водными путями сравнение с маркой WTI, добываемой в районах, не имеющих выхода к морю.

Не менее важным критерием является плотность нефти, ведь именно она определяет легкость превращения в топливо. Таким образом, Brent имеет плотность API 38° и считается "легкой" нефтью.

К месторождениям, где добывают нефть, относятся Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk, расположенных между Норвегией и Великобританией.

В то же время контролируют эти месторождения различные компании, среди которых крупнейшие Shell, BP, Equinor, TotalEnergies. Они принадлежат британским, норвежским и французским владельцам.

Обратите внимание! Как пишет издание Investopedia, 80% всех контрактов на нефть в мире касаются марки Brent, что делает ее самым распространенным маркером из всех.