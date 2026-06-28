Яка марка нафти найголовніша

Яка нафта ж є найголовнішою, йдеться у матеріалі видання Investopedia.

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Близько 80% усіх контрактів на нафту у світі орієнтуються саме на Brent. Це робить найважливішим світовим брендом.

Сьогодні під назвою Brent мається на увазі нафта з п'яти родовищ Північного моря:

Brent; Forties; Oseberg; Ekofisk; Troll.

Ця нафта є легкою та малосірчистою, що робить її ідеальною для виробництва дизельного пального, бензину та інших популярних нафтопродуктів. А завдяки морському транспортуванню її легко постачати в різні країни світу.

Зокрема, Brent використовується як ціновий орієнтир приблизно для 80% світової торгівлі нафтою.

Водночас нафта WTI домінує на американському ринку, а Dubai має ключове значення для азійського ринку.

Тобто саме нафта Brent задає тенденції на світовому ринку – через стабільні поставки по всьому світу та її якість. У галузі здебільшого орієнтуються саме на неї.

Що ще варто знати про нафту Brent

Низький вміст сірки означає вищу придатність нафти для виробництва нафтопродуктів. Вміст сірки марки Brent – 0,40%. Тобто вона вважається "дуже солодкою".

За останні 20 років річна ціна за барель сирої нафти Brent зросла. Наприклад, середня ціна за барель у 2024 році становила 80,53 долара США.