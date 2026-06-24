Почему падают цены на нефть

Причиной падения цен стали первые признаки того, что Ормузский пролив открывается для все большего количества нефтяных танкеров, которые ранее были заблокированы, пишет Reuters.

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К утру среды фьючерсы на нефть заметно подешевели:

эталонная марка Brent подешевела на 96 центов, или 1,3% — до 76,12 доллара за баррель;

американская West Texas Intermediate (WTI) потеряла 92 цента, или 1,3% — до 72,29 доллара за баррель.

Признаки того, что движение танкеров через Ормузский пролив постепенно нормализуется, в сочетании с продолжающимися переговорами о прекращении огня ослабили опасения относительно поставок,

– объяснила динамику цен аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает решение Вашингтона предоставить Ирану временную лицензию на продажу нефти в течение 60 дней. Цены реагируют на ожидания, что дополнительные объемы иранской нефти вернутся на мировые рынки.

По словам аналитиков, цены на нефть находятся под давлением ожиданий, что отношения между США и Ираном улучшатся, а поставки нефти через Ормуз возобновятся.

По их мнению, цены даже смогут вернуться к довоенным уровням, если стороны достигнут значительного прогресса в ядерных переговорах.

Инвесторы также внимательно следят за тем, как быстро страны Ближнего Востока смогут возобновить экспорт нефти, и за темпами возобновления движения танкеров в Персидском заливе.

Таким образом, цены на нефть в настоящее время тесно связаны с геополитической ситуацией. Любая эскалация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном или усиление блокады Ормуза может привести к их падению.

Напомним, в понедельник, 22 июня, цены на нефть упали более чем на 3%. Это произошло в результате того, что США предоставили Ирану 60-дневное ослабление санкций после первых мирных переговоров. Однако аналитики уверены, что в краткосрочной перспективе ослабление санкций не окажет значительного влияния на цены.