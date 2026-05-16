Стаж до 2000 года могут не засчитать: что следует проверить украинцам уже сейчас

Ошибки в трудовом стаже могут влиять не только на размер пенсии, но и на право вовремя выйти на заслуженный отдых. В Пенсионном фонде объяснили, на что стоит обратить внимание украинцам и как избежать проблем с выплатами.

Почему стаж 1990-х могут не засчитать?

В Украине все больше пенсионеров сталкиваются с проблемой неполного учета трудового стажа. Особенно это касается людей, которые работали в 1990-х годах в период экономической нестабильности, ликвидации предприятий и бумажного ведения кадровой документации, уточняет Пенсионный фонд.

Именно из-за этих пробелов часть украинцев сегодня может получать более низкие пенсии, чем должна была бы фактически. В Пенсионном фонде объясняют, что в 1990-х система учета трудового стажа существенно отличалась от современной.

Обратите внимание! Данные хранились преимущественно в бумажном виде, а электронных реестров тогда еще не существовало.

Ситуацию осложняет то, что многие предприятия того периода были ликвидированы, реорганизованы или обанкротились. Часть архивов утрачена, а некоторые документы так и не попали в цифровые базы.

В результате отдельные годы работы могут просто "исчезать" из страхового стажа, а заработная плата не учитываться при расчете пенсии.

Почему эта проблема становится массовой в Украине?

Как сообщает Первый бизнесовый, сейчас до пенсионного возраста постепенно доходят украинцы, чья активная трудовая деятельность пришлась именно на 90-е годы.

Справочно! Тогда значительная часть людей работала без надлежащего оформления, получала зарплаты в конвертах или меняла работу в условиях экономического кризиса. Из-за этого система учета стажа оказалась фрагментированной.

Фактически Пенсионный фонд сейчас сталкивается с последствиями переходной экономики 90-х, когда государственные реестры еще не могли полноценно контролировать рынок труда. Поэтому ПФУ рекомендуют украинцам заранее проверять свой страховой стаж в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Если в данных есть пробелы, подтвердить стаж можно с помощью:

трудовой книжки;

архивных справок;

приказов о принятии или увольнении;

других документов, подтверждающих работу.

В фонде отмечают, что даже через десятки лет часть данных можно восстановить или уточнить.

Как не зачисленный стаж влияет на пенсию?

Система начисления пенсий в Украине напрямую зависит от двух ключевых факторов: страхового стажа и официального дохода, с которого уплачивались взносы.

Если часть стажа не подтверждена или в реестрах отсутствуют данные о зарплате, это автоматически уменьшает размер будущей пенсии. Фактически даже несколько не зачисленных лет работы могут повлиять не только на сумму выплат, но и на возможность вовремя выйти на пенсию.

