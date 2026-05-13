Чи достатньо буде 29 років стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?
29 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 2026, повідомляє ПФУ.
Читайте також Пенсії по інвалідності почали перевіряти жорсткіше: кому можуть зупинити виплати у травні
Наразі мінімальні вимоги до кількості стажу, залежно від віку такі:
- для виходу на пенсію в 60 років, мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію складає – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Зауважимо, ці норми діють цьогоріч. До 2028 року мінімуми для 60 та 63 років зростатимуть, йдеться у Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Яка буде пенсія при наявності 29 років стажу зараз?
При наявності 29 років стажу, можна піти на пенсію в 63 роки. Також, проводячи розрахунки, врахуємо такі фактори:
- особа мала дохід 15 тисяч гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Важливо! Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.
За вказаних умов, пенсія складає орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.
Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 29 років і дохід 15 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор
Що важливо знати про стаж сучасним пенсіонерам?
З 1 січня 2004 року в Україні існує поняття страхового стажу. Раніше його називали трудовим. Тепер ці поняття прирівняні. Тобто, трудовий стаж зараховують в страховий, згідно з записами у трудові книжці (чи завдяки іншому документальномі підтвердженню).
Наразі в страховий стаж зараховують періоди за які сплачено ЄСВ. Але ці внески мають бути не менше мінімальних.
Мінімальний страховий внесок визначається як 22% від мінімальної заробітної плати, станом на зараз. Тобто, тепер це 22% від 8 647 гривень – 1 902,34 гривні на місяць.