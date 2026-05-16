Почему стаж 1990-х могут не засчитать?
В Украине все больше пенсионеров сталкиваются с проблемой неполного учета трудового стажа. Особенно это касается людей, которые работали в 1990-х годах в период экономической нестабильности, ликвидации предприятий и бумажного ведения кадровой документации, уточняет Пенсионный фонд.
Именно из-за этих пробелов часть украинцев сегодня может получать более низкие пенсии, чем должна была бы фактически. В Пенсионном фонде объясняют, что в 1990-х система учета трудового стажа существенно отличалась от современной.
Данные хранились преимущественно в бумажном виде, а электронных реестров тогда еще не существовало.
Ситуацию осложняет то, что многие предприятия того периода были ликвидированы, реорганизованы или обанкротились. Часть архивов утрачена, а некоторые документы так и не попали в цифровые базы.
В результате отдельные годы работы могут просто "исчезать" из страхового стажа, а заработная плата не учитываться при расчете пенсии.
Почему эта проблема становится массовой в Украине?
Как сообщает Первый бизнесовый, сейчас до пенсионного возраста постепенно доходят украинцы, чья активная трудовая деятельность пришлась именно на 90-е годы.
Справочно! Тогда значительная часть людей работала без надлежащего оформления, получала зарплаты в конвертах или меняла работу в условиях экономического кризиса. Из-за этого система учета стажа оказалась фрагментированной.
Фактически Пенсионный фонд сейчас сталкивается с последствиями переходной экономики 90-х, когда государственные реестры еще не могли полноценно контролировать рынок труда. Поэтому ПФУ рекомендуют украинцам заранее проверять свой страховой стаж в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.
Если в данных есть пробелы, подтвердить стаж можно с помощью:
- трудовой книжки;
- архивных справок;
- приказов о принятии или увольнении;
- других документов, подтверждающих работу.
В фонде отмечают, что даже через десятки лет часть данных можно восстановить или уточнить.
Как не зачисленный стаж влияет на пенсию?
Система начисления пенсий в Украине напрямую зависит от двух ключевых факторов: страхового стажа и официального дохода, с которого уплачивались взносы.
Если часть стажа не подтверждена или в реестрах отсутствуют данные о зарплате, это автоматически уменьшает размер будущей пенсии. Фактически даже несколько не зачисленных лет работы могут повлиять не только на сумму выплат, но и на возможность вовремя выйти на пенсию.
Почему проверить стаж стоит уже сейчас?
Специалисты советуют украинцам не ждать момента оформления пенсии, чтобы проверить свой страховой стаж. Чем раньше человек обнаружит пробелы в документах или отсутствие отдельных периодов работы в реестрах, тем больше шансов успеть найти необходимые подтверждения.
Проблема в том, что с годами сделать это становится значительно сложнее. Часть предприятий, работавших в 90-х или в начале 2000-х, уже ликвидированы, а архивы могли быть потеряны или переданы не полностью. Поэтому поиск справок или приказов о трудоустройстве иногда занимает месяцы.
В то же время даже несколько неучтенных лет стажа могут заметно влиять на размер пенсии. Ведь система начислений напрямую зависит от количества страхового стажа и официального дохода, с которого уплачивались взносы.
На практике уточнение данных может означать не только перерасчет выплат, но и дополнительные тысячи гривен ежегодно после выхода на пенсию. Именно поэтому эксперты советуют периодически проверять свое пенсионное дело еще задолго до достижения пенсионного возраста.