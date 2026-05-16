Чому стаж 1990-х можуть не зарахувати?

В Україні дедалі більше пенсіонерів стикаються з проблемою неповного обліку трудового стажу. Особливо це стосується людей, які працювали у 1990-х роках у період економічної нестабільності, ліквідації підприємств та паперового ведення кадрової документації, уточнює Пенсійний фонд.

Саме через ці прогалини частина українців сьогодні може отримувати нижчі пенсії, ніж мала б фактично. У Пенсійному фонді пояснюють, що у 1990-х система обліку трудового стажу суттєво відрізнялася від сучасної.

Зверніть увагу! Дані зберігалися переважно у паперовому вигляді, а електронних реєстрів тоді ще не існувало.

Ситуацію ускладнює те, що багато підприємств того періоду були ліквідовані, реорганізовані або збанкрутували. Частина архівів втрачена, а деякі документи так і не потрапили до цифрових баз.

У результаті окремі роки роботи можуть просто "зникати" зі страхового стажу, а заробітна плата не враховуватися під час розрахунку пенсії.

Чому ця проблема стає масовою в Україні?

Як повідомляє Перший бізнесовий, зараз до пенсійного віку поступово доходять українці, чия активна трудова діяльність припала саме на 90-ті роки.

Довідково! Тоді значна частина людей працювала без належного оформлення, отримувала зарплати в конвертах або змінювала роботу в умовах економічної кризи. Через це система обліку стажу виявилася фрагментованою.

Фактично Пенсійний фонд зараз стикається із наслідками перехідної економіки 90-х, коли державні реєстри ще не могли повноцінно контролювати ринок праці. Тому ПФУ рекомендують українцям заздалегідь перевіряти свій страховий стаж в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Якщо у даних є прогалини, підтвердити стаж можна за допомогою:

трудової книжки;

архівних довідок;

наказів про прийняття чи звільнення;

інших документів, що підтверджують роботу.

У фонді наголошують, що навіть через десятки років частину даних можна відновити або уточнити.

Як не зарахований стаж впливає на пенсію?

Система нарахування пенсій в Україні напряму залежить від двох ключових факторів: страхового стажу та офіційного доходу, з якого сплачувалися внески.

Якщо частина стажу не підтверджена або у реєстрах відсутні дані про зарплату, це автоматично зменшує розмір майбутньої пенсії. Фактично навіть кілька не зарахованих років роботи можуть вплинути не лише на суму виплат, а й на можливість вчасно вийти на пенсію.

Чому перевірити стаж варто вже зараз?