Как будут считать стаж по-новому?

В Украине меняют подход к подтверждению страхового стажа, и это непосредственно повлияет на процедуру назначения пенсий. Основная идея заключается в том, чтобы отойти от жесткой привязки к бумажным документам и расширить инструменты, с помощью которых можно доказать свою трудовую историю.

Новые правила предусматривают, что в случае отсутствия данных в государственных реестрах органы Пенсионного фонда не просто будут отказывать, а сообщать человеку о недостатке информации и предлагать предоставить дополнительные подтверждения, говорится в проекте Закона.

В целом новая модель делает систему более гибкой и адаптированной к реальным обстоятельствам. Уменьшается зависимость от бумажных документов, а роль электронных реестров и альтернативных источников информации возрастает.

Какие периоды стажа зачислят а какие нет?

Один из ключевых моментов нововведений – это возможность зачисления периодов работы даже в случаях, когда взносы фактически не были уплачены. Если работодатель подавал отчетность по начислению ЕСВ, но имеет долги, эти периоды могут учесть при определении права на пенсию.

Такой подход позволяет избежать ситуаций, когда человек теряет стаж не по собственной вине, а из-за нарушений со стороны работодателя.

Справочно: Для периодов работы до внедрения электронного учета ключевым доказательством традиционно была трудовая книжка. Однако теперь ее отсутствие или неполные записи не будут означать автоматический отказ.

Стаж можно будет подтвердить за счет:

архивных справок и документов с места работы или учебы

данных из государственных реестров

информации о доходах и уплате взносов

Если же документы полностью отсутствуют, предусмотрена возможность установления стажа через отдельную процедуру или в судебном порядке, напоминает ПФУ.

