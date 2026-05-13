Достаточно ли будет 29 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
29 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026, сообщает ПФУ.
Сейчас минимальные требования к количеству стажа, в зависимости от возраста следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, минимальное количество стажа для выхода на пенсию составляет – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, эти нормы действуют в этом году. До 2028 года минимумы для 60 и 63 лет будут расти, говорится в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какая будет пенсия при наличии 29 лет стажа сейчас?
При наличии 29 лет стажа, можно уйти на пенсию в 63 года. Также, проводя расчеты, учтем такие факторы:
- лицо имело доход 15 тысяч гривен;
- уходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Важно! Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.
При указанных условиях, пенсия составляет ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.
Что важно знать о стаже современным пенсионерам?
С 1 января 2004 года в Украине существует понятие страхового стажа. Ранее его называли трудовым. Теперь эти понятия приравнены. То есть, трудовой стаж засчитывают в страховой, согласно записям в трудовой книжке (или благодаря другому документальному подтверждению).
Сейчас в страховой стаж засчитывают периоды за которые уплачен ЕСВ. Но эти взносы должны быть не менее минимальных.
Минимальный страховой взнос определяется как 22% от минимальной заработной платы, по состоянию на сейчас. То есть, теперь это 22% от 8 647 гривен – 1 902,34 гривны в месяц.