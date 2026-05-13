Достаточно ли будет 29 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

29 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026, сообщает ПФУ.

Сейчас минимальные требования к количеству стажа, в зависимости от возраста следующие:

  • для выхода на пенсию в 60 лет, минимальное количество стажа для выхода на пенсию составляет – 33 года страхового стажа;
  • в 63 года – 23 года страхового стажа;
  • в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, эти нормы действуют в этом году. До 2028 года минимумы для 60 и 63 лет будут расти, говорится в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какая будет пенсия при наличии 29 лет стажа сейчас?

При наличии 29 лет стажа, можно уйти на пенсию в 63 года. Также, проводя расчеты, учтем такие факторы:

  • лицо имело доход 15 тысяч гривен;
  • уходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Важно! Расчеты проведем через пенсионный калькулятор.

При указанных условиях, пенсия составляет ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.


Что важно знать о стаже современным пенсионерам?

  • С 1 января 2004 года в Украине существует понятие страхового стажа. Ранее его называли трудовым. Теперь эти понятия приравнены. То есть, трудовой стаж засчитывают в страховой, согласно записям в трудовой книжке (или благодаря другому документальному подтверждению).

  • Сейчас в страховой стаж засчитывают периоды за которые уплачен ЕСВ. Но эти взносы должны быть не менее минимальных.

  • Минимальный страховой взнос определяется как 22% от минимальной заработной платы, по состоянию на сейчас. То есть, теперь это 22% от 8 647 гривен – 1 902,34 гривны в месяц.