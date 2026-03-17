Продолжит ли Венгрия ограничения финансовой помощи для Украины?

О том, почему страна не изменила позицию по поддержке, говорится в сообщении Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит финансовых решений по Украине без возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Накануне Украина согласилась на предложение ЕС по привлечению финансов и экспертов для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через указанный трубопровод.

Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной,

– сказал Орбан.

Так политик прокомментировал разговор с председателем Европейского Совета Антониу Коштой, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и определил "результаты".

В то же время Виктор Орбан обвинил украинцев, в том, что не приняли венгерскую команду экспертов для осмотра "Дружбы".

Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию,

– добавил политик.

В частности он определил такие действия Украины, как повод вмешаться в избирательный процесс Венгрии в пользу оппозиционной партии "Тиса".