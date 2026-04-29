Можно ли уйти на пенсию, если проработал 36 лет?
36 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает ПФУ.
Дело в том, что для выхода на пенсию установлены минимумы стажа, которые необходимо приобрести. В 2026 году, чтобы пойти на заслуженный отдых раньше, то есть, в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Заметим, в последующие годы требования к количеству стажа изменятся. Речь именно о показателях, установлены для 60 и 63 лет. Как известно, они будут ежегодно расти до 2028 года, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 г. №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какая пенсия при стаже 36 лет?
Проведем расчеты с учетом следующих факторов:
- лицо имело доход 15 000 гривен;
- выходит на пенсию в 60 лет;
- имеет 36 лет страхового стажа;
- уходит на пенсию на общих условиях;
- расчеты производятся через пенсионный калькулятор.
По указанным данным, пенсия будет составлять ориентировочно– 6 тысяч гривен
Какая будет пенсия при стаже 36 лет и доходе 15 тысяч в 2026 году
Что должны знать пенсионеры сейчас?
Пенсионеры могут увеличить свою выплату. Для этого есть разного рода прибавки и доплаты. Например, по возрасту. Такая доплата начисляется автоматически. Сейчас она варьируется в пределах 300 – 570 гривен. Право на такую доплату имеют граждане старше – 70 лет.
Сейчас в страховой стаж могут быть засчитаны не все периоды. Учитываются только те, за которые уплачено ЕСВ. К тому же, этот взнос должен быть не менее определенного минимального размера.