Можно ли уйти на пенсию, если проработал 36 лет?

36 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает ПФУ.

Читайте также Какая пенсия, если у тебя 34 года непрерывного официального стажа

Дело в том, что для выхода на пенсию установлены минимумы стажа, которые необходимо приобрести. В 2026 году, чтобы пойти на заслуженный отдых раньше, то есть, в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Заметим, в последующие годы требования к количеству стажа изменятся. Речь именно о показателях, установлены для 60 и 63 лет. Как известно, они будут ежегодно расти до 2028 года, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 г. №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какая пенсия при стаже 36 лет?

Проведем расчеты с учетом следующих факторов:

лицо имело доход 15 000 гривен;

выходит на пенсию в 60 лет;

имеет 36 лет страхового стажа;

уходит на пенсию на общих условиях;

расчеты производятся через пенсионный калькулятор.

По указанным данным, пенсия будет составлять ориентировочно– 6 тысяч гривен



Какая будет пенсия при стаже 36 лет и доходе 15 тысяч в 2026 году / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что должны знать пенсионеры сейчас?