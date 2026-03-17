Что Украине предложил ЕС?
ЕС предложил экспертную поддержку и финансовые ресурсы, чтобы отремонтировать "Дружбу". Украина согласилась на такую помощь, сообщили Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в совместном заявлении, которое разместили на странице президента Еврокомиссии в X.
После возобновления российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", что привело к прерыванию поставок сырой нефти в Венгрию и Словакию, мы начали интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях по восстановлению потоков нефти в Венгрию и Словакию.
Руководители Еврокомиссии и Евросовета указали, что сейчас для них приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан. В частности, для этого, будет продолжена работа "с заинтересованными сторонами", чтобы происходил транзит нероссийской сырой нефти в страны Европы.
Заметим, что накануне состоялось обсуждение последствий прекращения поставок через нефтепровод "Дружба". Эту дискуссию на Совете ЕС инициировали Венгрия и Словакия. Благодаря этому, венгерское и словацкое правительство стремились нажать на Киев, указывает "Европейская правда".
Что важно знать о восстановлении нефтепровода "Дружба"?
Украина занималась восстановлением "Дружбы". Однако ремонт происходит медленно именно из-за того, что Россия продолжает атаковать украинскую территорию.
Венгрия неоднократно обвиняла Киев в том, что поставки через "Дружбу" не происходят по политическим причинам. Украинское правительство это отрицает.
К тому же Венгрия продолжает шантажировать Украину. В частности, именно венгерская сторона заблокировала следующий пакет помощи и не позволила принять новый пакет санкций против России.