К чему призвал Сийярто?
Венгрия поддержала предложение премьер-министра Бельгии Де Вевера. Напомним, бельгийский чиновник призвал ЕС провести переговоры с Россией, сообщает Укринформ.
Война в регионе Персидского залива создает огромный вызов в виде глобального кризиса нефтяных поставок. И в этом смысле лучший шаг – это то, что сделали американцы, сняв санкции с нефтяных поставок, связанных с Россией.
Как говорит Сийярто, есть два основных крупных источника нефти – Россия и Ближний Восток. А они сейчас перекрыты для Европы.
Сийярто считает, что последствия для Европы, в этом случае, будут ощутимыми. В частности, речь идет об экономических вызовах.
Если он (Де Вевер – 24 Канал) считает, что каналы коммуникации с Россией должны быть открытыми, если отношения с Россией должны быть нормализованы, тогда Бельгия является партнером Венгрии. Мы должны вести переговоры с Россией, потому что политика ЕС до сих пор потерпела провал. Поэтому мы должны осуществить разворот,
– говорит Сийярто.
Заметим, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер указал, что ЕС должны договариваться с Россией не просто так. Ведь Европа не может заставить Кремль отказаться от войны в Украине, поэтому необходимо садиться за стол переговоров, сообщает AFP.
Что известно об отмене санкций против России со стороны США?
США ослабили санкции против России. Это решение стало следствием конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет о том, что США разрешили странам покупать российскую нефть.
Однако это решение имеет ряд ограничений. Действовать оно будет в течение 30 дней – до полуночи 11 апреля. Покупать разрешено только ту российскую нефть, что находится в море.