К чему призвал Сийярто?

Венгрия поддержала предложение премьер-министра Бельгии Де Вевера. Напомним, бельгийский чиновник призвал ЕС провести переговоры с Россией, сообщает Укринформ.

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Война в регионе Персидского залива создает огромный вызов в виде глобального кризиса нефтяных поставок. И в этом смысле лучший шаг – это то, что сделали американцы, сняв санкции с нефтяных поставок, связанных с Россией.

Как говорит Сийярто, есть два основных крупных источника нефти – Россия и Ближний Восток. А они сейчас перекрыты для Европы.

Сийярто считает, что последствия для Европы, в этом случае, будут ощутимыми. В частности, речь идет об экономических вызовах.

Если он (Де Вевер – 24 Канал) считает, что каналы коммуникации с Россией должны быть открытыми, если отношения с Россией должны быть нормализованы, тогда Бельгия является партнером Венгрии. Мы должны вести переговоры с Россией, потому что политика ЕС до сих пор потерпела провал. Поэтому мы должны осуществить разворот,

– говорит Сийярто.

Заметим, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер указал, что ЕС должны договариваться с Россией не просто так. Ведь Европа не может заставить Кремль отказаться от войны в Украине, поэтому необходимо садиться за стол переговоров, сообщает AFP.

